Ясинський, дочки Полякової та нардеп Ясько. Як пройшла прем'єра шоу ілюзіоністів Томашевських (фоторпортаж)

Відомо, що роль Святого Миколая в шоу зіграв 49-річний тенор Юрій Годо.

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Українські знаменитості разом із дітьми з'явилися на прем'єрі фантастичного шоу "Королі Магії рятують Новий рік" від ілюзіоністів братів Томашевських із Magic Five. Захід відбувся в середині тижня, у столичному концерт-холі Bel Etage. Фокус побував на події.

На шоу глядачі змогли побачити казковий перформанс разом зі Святим Миколаєм, який дізнавшись, що діти перестали вірити в чудеса намагається врятувати свято. У цьому йому допомагають чарівники, які володіють магією.

Варто зазначити, що феєричне шоу складалося не просто з цікавого сюжету, а й містило циркові номери з елементами повітряної гімнастики, вправну ілюзію, розкішну хореографію, яскравий гумор і вокал світового рівня.

Шоу в інтерактивному форматі буквально змусило гостей стати героями казкової пригоди. Не обійшлося і без знакової "фішки" перформансів братів Томашевських з Magic Five — приголомшливих трюків зі стихією вогню. Енергійний балет і дивовижні візуальні спецефекти додали драйву історії, яка подарувала всім глядачам відчуття справжньої магії та свята.

Звісно таку подію не оминули зіркові гості, серед яких співачка Tayanna, Анна Завальська, доньки Олі Полякової Марійка та Аліса, радіоведучий Слава Дьомін із сином, учасники гурту Авіатор — Дмитро Тодорюк та Андрій Сторож, співачка Ганна Трінчер, нардеп Єлизавета Ясько, продюсер Михайло Ясинський.

Єлизавета Ясько та Анна Заславська Фото: Пресслужба

Михайло Ясинський Фото: Пресслужба

Група Авіатор Фото: Пресслужба

Анна Завальська Фото: Пресслужба

Анна Трінчер Фото: Пресслужба

Дочки Полякової

Дмитро Тодорюк Фото: Прес-служба

Слава Дьомін із сином Фото: Прес-служба

Відомо, що наступні вистави "Королі Магії рятують Новий Рік!" заплановані в столичному концерт-холі Bel Etage на 23, 24, а також 29-го і 30 грудня.

Нагадаємо, Лілія Ребрик із дітьми. Як пройшла прем'єра мультфільму "Переліт" у Києві.