Кэтрин Зета-Джонс поделилась предрождественским кадром с Майклом Дугласом (фото)
К супругам присоединились двое их детей — Кэрис и Дилан.
54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала предрождественское фото с мужем, американским актером Майклом Дугласом, которому 79 лет. Снимок звезда экрана опубликовала в Instagram.
"Сочельник... в Индии. Курочка tikka masala и этот парень..." — написала мама двоих детей.
На снимке звездный дуэт позировал в солнцезащитных очках и головных уборах. Кэтрин Зета-Джонс выбрала черный образ.
Отметим, что курочка tikka masala — это кусочки курицы в пряном соусе.
Рождество 2023 года звездная семья встретит в Индии в полном составе. На другом кадре показались двое детей супругов — 23-летний Дилан и 20-летняя Кэрис.
"Вершина храма", — написала британская актриса и показала досуг мужа с их наследниками.
Американский актер и его избранница поженились в 2000 году. Сейчас они воспитывают двух общих детей. Также у Майкла Дугласа есть первенец Кэмерон от союза с кинопродюсером Диандрой Люкер. Недавно он отметил 45-летие.
Напомним, 54-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала себя без косметики на отдыхе.
Также Фокус писал о появлении Кэтрин Зеты-Джонс с мужем и сыном на кинофестивале в Индии в конце ноября 2023 года.