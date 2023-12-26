Кэтрин Зета-Джонс поделилась кадром семьи в полном составе (фото)

Майкл Дуглас и его возлюбленная с детьми прибыли накануне в Индию.

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54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала рождественское фото с мужем и двумя их детьми. Снимок звезда экрана опубликовала в Instagram.

Американский актер Майкл Дуглас, 79, с женой, сыном Диланом, 23, и дочерью Кэрис, 20, встретил Рождество 2023 в Индии. На фото мама двоих детей предстала в белом топе, брюках и рубашке. К образу она добавила шляпу и солнцезащитные очки. Между тем Майкл Дуглас примерил белую рубашку без рукавов и темные брюки. Он также прикрыл глаза темными очками и надел кепку.

Единственная дочь актера предстала в светлом топе и черных брюках. А Дилан примерил образ в темных оттенках.

"Мы семья", — оставила актриса такую надпись возле фото с близкими.

Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом и детьми Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Звезда фильма "Маска Зорро" и отец ее детей поженились в 2000 году. Тогда же родился их наследник Дилан, а через три года на свет появилась дочь Кэрис. До этого Майкл Дуглас был в браке с кинопродюсером Диандрой Люкер, которая родила ему сына Кэмерона. Пара развелась в 2000.

Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом Фото: Getty Images

Напомним, 20-летняя дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс Кэрис показала фото с отдыха.

Также Фокус писал о 45-летии первенца Майкла Дугласа Кэмерона.