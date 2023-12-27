Пользователи Rotten Tomatoes назвали самый лучший музыкальный фильм

Фильм покорил зрителей игрой актеров, музыкальным сопровождением и глубокими смыслами, заложенными в нем.

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Американский музыкально-драматический фильм Блитца Базавуле "Цвет пурпурный" показал невероятный рейтинг на сайте Rotten Tomatoes, собрав 88% положительных откликов. Мировая премьера экранизированной музыкальной версии The Color Purple состоялась в Лондоне 20 ноября.

После премьеры картины критики и зрители поспешили поделиться отзывами о ней в соцсетях.

""Цвет пурпурный" по-прежнему интересен и глубоко проникновенен (к концу у меня было лицо, полное слез), с актерской игрой и пением, достойными наград (и, да, танцами). Мне просто хотелось бы, чтобы он сохранил большую значимость", "Базавуле идеально сочетается с материалом. Он вдыхает энергичную музыкальность и артистизм в каждый кадр, а оператор Дэн Лаустсен не дает камере отдохнуть, кружась и вращаясь в такт актерскому составу талантливых исполнителей", "Это все еще может быть неуклюжая смесь, и, как и в фильме Спилберга, не все тональные изменения работают в этой версии "Пурпурного цвета". Но отдача огромна, как и захватывающие представления в центре фильма", – пишут в отзывах.

Фото: Скриншот

"Цвет пурпурный" снят по мотивам бродвейской постановки, которая в свою очередь основывается на одноименной книге 1982 года. Элис Уокер, автор произведения, получила за свой роман Пулитцеровскую премию. Это был первый случай в истории, когда премия была присуждена темнокожей женщине. В 1985 году произведение экранизировал Стивен Спилберг. Продюсерами новой экранизации стали Куинси Джонс, композитор и автор песен, Стивен Спилберг и Опра Уинфри, снимавшаяся в экранизации в 1985 году. Снимали фильм весной и летом 2022 года в той местности, где по сценарию и происходят события.

Главные роли в картине сыграли Холли Бейли, Онжаню Эллис и Тараджи П. Хенсон.

Рейтинг фильма превзошел все ожидания Фото: Скриншот

События мюзикла разворачиваются в Джорджии в начале 1900-х годов. Темнокожая девушка Сили (Фентейжа Баррино) с раннего детства страдала от насилия со стороны отчима. Единственный человек, который всегда искренне любил девушку и заботился о ней, – Нетти, ее родная сестра. Судьба разлучила девушек еще подростками, поэтому Сели будет самостоятельно искать способы выстроить отношения с людьми так, чтобы ее не унижали.

Холли Бэйли, сыгравшая в этом фильме Нетти Харрис, во вторник поделилась несколькими закулисными изображениями со съемок фильма в своем аккаунте в Instagram. По ее словам, она "так прекрасно провела время во время съемок этого фильма и покинула съемочную площадку с чувством вдохновения от этого опыта".

"Я многому научилась, и мое сердце наполнено такой благодарностью. Надеюсь, вам всем понравится фильм, и вы проведете прекрасный отпуск с теми, кого любите больше всего!", – говорится в подписи.

Ранее Фокус писал, что кинокритики разнесли сиквел "Аквамена".