Кинокритики разнесли сиквел "Аквамена": что не так с продолжением истории

Обозреватели не верят, что фильм станет хитом ближайших выходных и праздничного сезона в целом.

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Долгожданный выход сиквела "Аквамена" под названием "Аквамен и потерянное царство" стоимостью 215 миллионов долларов омрачился весьма прохладным приемом критиков, которые уверены, что картина не произведет фурора в этот праздничный сезон.

В проекте Джеймса Вана Джейсон Момоа возвращается в роли Артура Карри, ныне короля Атлантиды, который женился на Мере (Эмбер Херд), стал отцом сына и делит свою жизнь между сушей и морем. Он также нашел заклятого врага в лице Черной Мантры (Абдул-Матин II).

В день премьеры 22 декабря супергеройский боевик получил оценку в 36% на сайте Rotten Tomatoes, оказавшись между рейтингами фильмов "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (29%) и "Черный Адам" (38%).

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes

Обозреватели разнесли в пух и прах ленту расширенной вселенной DC.

Первая волна рецензий сочла сюжет "шаблонным" и носящим "ювенильный оттенок".

"Усталые клише, забываемый сюжет и актерский состав, постоянно меняющийся – если это последний фильм в расширенной вселенной DC, он должен упасть на дно и никогда больше его не увидеть. По прошествии 124 долгих минут и фильм, и зрители глубоко во что-то погружаются – но это не морская вода" – написал критик The Guardian Питер Брэдшоу. Он также отметил: "Франшиза "Аквамен" просто плывет по унылым глубинам, как выброшенный пластиковый пакет, который вот-вот задохнется".

"По мере того как фильм углубляется в свои мифы, "Потерянное царство" становится все более и более шаблонным, как если бы фильм оказался между тем, чтобы быть самим собой, и вообще ничем", — пишет IndieWire.

Линда Маррик из HeyUGuys заявила, что фильм "борется с юношеским тоном, висячим сценарием и актерским составом, который не может справиться с зыбучими песками этих проблем".

"Даже актеры, кажется, утомлены нелепостью этого продолжения", — добавил Variety.

Большинство рецензий отражают тенденцию развития фильмов о супергероях в этом году, поскольку многие адаптации комиксов не смогли привлечь аудиторию. Так, в недавней оценке Rotten Tomato Shazam! "Ярость богов" получила оценку 49%, а "Флэш" — 63%. "Голубой жук" показал гораздо более впечатляющие 78%.

Еще до того, как появились негативные отзывы, "Аквамен-2" был объектом негативных слухов. В середине сентября, когда Warner Bros. выпустила трейлер фильма "Аквамен и потерянное царство", на Reddit появились тревожные документы по делу о клевете между Джонни Деппом и Эмбер Херд. В них терапевтом Херд описывалась враждебная атмосфера на съемочной площадке "Аквамена", где предположительно пьяный Момоа одевался, как Депп, и настаивал на том, чтобы Херд исключили из роли Меры.

Представитель DC тогда опроверг характеристику Херд, заявив: "Джейсон Момоа всегда вел себя профессионально на съемках "Аквамена и потерянного царства".

В записях терапевта также сказано, что Херд чувствовала отсутствие поддержки со стороны режиссера фильма Вана.

Ранее Фокус писал, что сиквелу "Аквамена" предсказывали кассовый провал еще до премьеры фильма, а также делился собственным мнением по поводу фильма.