Ричер, манга и супергерой: Rotten Tomatoes назвали лучшие сериалы 2023 года

Конец года близок, а вместе фанаты определились и с лучшей десяткой телешоу 2023 года.

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Последние двенадцать месяцев были наполнены огромным количеством новых сериалов. Но с таким большим количеством шоу на выбор может быть непросто определить, какое из них стоит посмотреть. В списке оказались, как сенсация двух последний лет, сериал "Ричер", так и экранизация японской манги, которая стала невероятно популярна во Франции.

Благодаря Rotten Tomatoes Daily Mail составил список десяти лучших телешоу.

Примо

"Примо" доказал, что у Freevee TV может быть потенциал благодаря оригинальному контенту, премьера которого имела 100-процентный рейтинг на основе 22 обзоров и 97-процентную оценку аудитории.

Трейлер сериала "Примо"

В ситкоме, охватывающем несколько поколений, рассказывается о Рафе, который собирается поступать в колледж (Игнасио Диас-Сильверио). Выбрать жизненный путь ему помогают его мать (Кристина Видаль) и пять его дядей.

Primo стартовал 19 мая и подтвердил, что формат ситкомов все еще очень популярен. Полуавтобиографическое шоу, основано на жизни создателя Ши Серрано.

Канк про Землю

Cunk On Earth — это веселый исторический псевдодокументальный фильм, премьера которого первоначально состоялась на BBC Two в 2022 году, но Netflix начал транслировать сериал в январе 2023 года.

Трейлер "Канк про Землю"

В сериале рассказывается о Филомене Канк (в исполнении Дайаны Кланк), которая исследует эволюцию Земли от доисторической эпохи до наших дней с помощью комично представленных фальшивых фактов и интервью.

В документальном фильме Филомена исследует мировую историю до наших дней, посещает исторические места и при этом задает хорошо образованным профессионалам невероятно веселые вопросы.

Но это не первый раз, когда Филомена появляется на экранах: ее первый дебют состоялся в "Weekly Wipe" Чарли Брукера в 2013 году. Позже в 2018 году она даже выпустила собственный мини-сериал Cunk On Britain.

Совершенно несерьезное шоу, почти вошедшее в десятку лучших на Rotten Tomatoes, получило оценку 10/10 от критиков и 86 процентов зрителей.

Ричер

Криминальный боевик "Ричер" (Алан Ритчсон) занял восьмое место в списке с невероятной оценкой аудитории на сайте Rotten Tomatoes — 84.

Основанный на серии романов Ли Чайлда, бывший военный офицер Джек Ричер использует свои феноменальные боевые навыки, чтобы раскрыть коррумпированных преступников и наказать злодеев. Помощь полиции ему чаще всего не требуется.

Трейлер сериала "Ричер"

Ранее романы о Ричере были экранизированы с Томом Крузом в главной роли. Но Алан больше похож на своего книжного прототипа. Ричера Чайлд описывал, как высокого (195 см), светловолосого мужчину, обладающего недюжинной силой.

Криминальный боевик "Ричер" занял восьмое место в списке с невероятной оценкой аудитории "Гнилых помидоров" — 84.

В первом сезоне Джек, уволившийся из армии, ведет жизнь странника и путешествует по США, где он не бывал, как рядовой гражданин. И странствия приводят его в вымышленный город Маргрейв, штат Джорджия. Во втором он должен разобраться, почему погиб его бывший коллега.

Капли Бога

Премьера сериала "Капли Бога" на Apple TV+ состоялась в апреле и получила 100-процентную оценку критиков, 25 обзоров и 93-процентную оценку аудитории.

Трейлер сериала "Капли Бога"

Совершенно новое шоу, основанное на японской манге, рассказывает историю Камиллы Леже (Флер Джеффрие), которая получила в наследство уникальную винную коллекцию своего отца Александра.

Но прежде, чем она получит наследство, она должна прилететь в Токио и пройти многочисленные испытания, соревнуясь с протеже своего отца Иссеем Томине (Томохиса Ямашита).

Основание

Сериал "Основание" по роману Айзека Азимова вернулся со вторым сезоном в июле. В то время как его первый сезон получил 72 процента от критиков на Rotten Tomatoes, второй сезон принес сериалу 100-процентный рейтинг.

Трейлер сериала "Основание"

Сериал Apple TV+ рассказывает об изгнанниках, живущих на разных планетах Галактической Империи. Когда империя распадается, эти изгнанники объединяются, чтобы спасти общество и восстановить цивилизацию.

Колин из бухгалтерии

В середине списка находится забавное и трогательное австралийское шоу "Колин из бухгалтерии".

Трейлер сериала "Колин из бухгалтерии"

В результате несчастного случая с раненой собакой по кличке Колин одинокие Эшли и Гордон встречаются и между ними вознкиают чувства.

Эшли и Гордон неидеальны, однако в трогательной романтической комедии они сближаются и становятся достаточно храбрыми, чтобы быть откровенными друг с другом.

Австралийскую комедию также продлили на следующий сезон в августе 2023 года.

Маленький огонек

Этот сериал рассказывает историю Мип Гис, реальной личности, которая помогала Анне Франк и ее семье прятаться во время Холокоста.

Трейлер сериала "Маленький огонек"

Хотя история Анны Франк уже была рассказана ранее, "Маленький огонек" сделал ее с уникальной точки зрения и сделал это достаточно хорошо, чтобы получить 95 баллов от зрителей.

История Анны Франк широко известна во всем мире, а вот история тех, кто спрятал ее и ее семью, нет.

Созданный шоураннерами "Анатомии страсти" Джоан Рейтер и Тони Феланом, "Маленький свет" сосредоточен вокруг Мип Гис (Белл Паули) и Яна Джайлза, которые помогали семье Франк во время Холокоста.

Счастливая долина

Премьера сериала "Счастливая долина" состоялась на BBC One в 2014 году и длилась два сезона. Хотя сериал, казалось бы, закончился навсегда, он был возрожден в третьем сезоне в 2023 году

Третий сезон, похоже, стоил ожидания зрителей, поскольку занял бронзовую позицию в списке со 100-процентной оценкой критиков и 42 рецензиями на Rotten Tomatoes.

Трейлер сериала "Счастливая долина"

Действие сериала разворачивается в современной Англии. В центре сюжета полицейская Кэтрин Кэйвуд, которая работает вместе с небольшой командой офицеров в сельской местности Йоркшира.

Она сталкивается с похитителями, наркозависимыми и вынуждена помогать своим родственникам, которые ввязались в преступную деятельность.

Если вы еще не смотрели драму BBC, то, возможно, оно того стоит, поскольку фанаты назвали сериал "шедевром".

Псы резервации

Третий сезон "Псов резервации" вышел в эфир в августе и с тех пор получил 100-процентную оценку критиков, 33 рецензии и 88-процентную оценку аудитории.

Сериал следит за четырьмя подростками из числа коренных народов, которые воруют, чтобы накопить достаточно денег для поездки из Оклахомы в Калифорнию.

Трейлер сериала "Псы резервации"

Называя себя "Псами резервации" друзья Элора (Девери Джейкобс), Медведь (Д'Фараон Вун-А-Тай), Честер (Лейн Фактор) и Вильгельмина (Полина Алексис), проводят свои дни, "совершая преступления и борясь с ними".

В первом сезоне четверка пытается справиться со смертью своего друга Дэниела, а во втором и третьем они изучают жизнь коренных народов Америки, пытаясь понять, как они оказались в нынешней сложной ситуации.

Неуязвимый

Мультфильм "Invincible" от Prime Video занял первое место в этом году в списке лучших шоу Rotten Tomatoes.

Трейлер мультсериала "Неуязвимый"

Мультсериал рассказывает историю подростка Марка Грейсона, но его путь во взрослую жизнь далек от нормального, поскольку он изо всех сил пытается найти баланс между своей жизнью и обязанностями супергероя.

Супергеройская серия Amazon Prime была вдохновлена ​​одноименной серией комиксов.

Под руководством своего отца, Нолана Грейсона, который также является самым могущественным супергероем в мире – Омнименом, Марк разрывается между своими супергеройскими обязанностями и личной жизнью.

Во втором сезоне юному супергерою предстоит столкнуться с целым рядом новых проблем после того, как его отец предал не только свою семью, но и всю планету.

Юный супергерой должен защитить мир, спасти планеты, а также найти время для окончания средней школы.

Второй сезон "Неуязвимого" получил 100-процентную оценку критиков на сайте Rotten Tomatoes, а также получил потрясающую оценку зрителей — 90.

Напомним, ранее Rotten Tomatoes назвали лучший музыкальный фильм.