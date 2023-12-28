Сын актера Тома Хэнкса показал фото со знаменитым отцом

Честер Хэнкс – сын актера и его второй жены Риты Уилсон. Ранее он часто оказывался героем таблоидов, но с той поры изменил свое поведение.

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Честер Хэнкс, третий ребенок известного актера Тома Хэнкса поделился редким фото с отцом. Ранее Чет, как он сам себя называет, часто оказывался в центре скандалов и даже отпускал расистские замечания. Но с той поры он начал себя вести куда приличней. Фото с отцом он опубликовал в своем Instagram.

Честер Марлон Хэнкс поделился фотографией со своим 67-летним отцом. Актер оделся в зеленое пальто и черную шапку, его сын был в бейсболке с надписью LA и черном худи.

Чет Хэнкс и Том Хэнкс

Сын Тома Хэнкса подписал пост словом "Банда".

Чет Хэнкс, старший сын Тома и его второй жены Риты Уилсон, на протяжении многих лет привлекал внимание, но по довольно скандальным причинам. Он отпускал расистские замечания и буянил на вечеринках. Но 2023 год он провел, размышляя о своей жизни, и ранее в этом году заявил, что движется в новом направлении, сделав татуировку с крестом и посвятив себя религии.

"Я играл роль с тех пор, как был на виду у публики. Я сыграл много ролей и носил много масок. Актер. Рэпер. Фитнессмен. Парень Ламбо. Ни один из них не настоящий я… Но чем больше я смотрю на мир, я вижу, что мир не нуждается в таких карикатурах. Есть только одно, что нужно миру и это Бог", — заявил Чет.

Чет Хэнкс

Все дети Тома сделали карьеру в индустрии развлечений; Колин и Трумен — стали актерами актеры, Элизабет — продюсером, а Чет — рэпером.

"Это то, в чем выросли все наши дети. У нас четверо детей, они все очень творческие люди, все они вовлечены в какой-то жанр повествования", — говорил Том о своих детях.

Ранее Честер Хэнкс рассказывал медиа, как его воспитывали известные родители. Его считают "избалованным наглецом", однако парень уверяет, что это не так.

"У меня были привилегии, но я не был испорчен. Родители меня не баловали, мне никогда просто так не давали денег или стипендии. Мне приходилось работать и зарабатывать все, что я заработал, и так было всю мою жизнь", — признался Чет.

Чет Хэнкс с матерью

Сам Том Хэнкс считает, что сделал все должное для своих детей.

Напомним, у Тома Хэнкса четверо детей.

От первой жены, актрисы Саманты Льюис, с которой он развелся в 1987 году, у звезды фильма "Форрест Гамп" двое детей: сын Колин и дочь Элизабет Энн.

От второй жены Риты Уилсон у Тома двое сыновей – Честер и Труман.

Как Том Хэнкс воспитывал детей

Ранее Честер Хэнкс рассказывал медиа, как его воспитывали известные родители. Его считают "избалованным наглецом", однако парень уверяет, что это не так.

Напомним, ранее Том Хэнкс говорил, что готов на все, чтобы попасть в космос.