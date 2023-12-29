Всем на выход: как восстановить обмен веществ после праздника и похудеть

Продукты, ускоряющие обмен веществ, по мнению специалистов, помогают похудеть.

Related video

Все мы старательно готовимся к праздникам — Рождеству, Новому году, Маланке. Да и о других любимых датах, которые еще впереди, не забываем. Однако подчас в стремительных темпах предпраздничных дней забываем о том, что у нас есть мы. То есть о том, что не мешает подумать и о себе и своем самочувствии. Послепраздничном, имеем в виду. И поэтому обратились к экспертам итальянского Vogue, чтобы они помогли нам разобраться с тем, что происходит с нашим организмом во время и главное — после праздничных застолий.

Как же правильно выйти из состояния переедания, как ускорить метаболизм и поспособствовать избавлению от тех килограммов, которые мы успеваем набрать.

Прежде всего, как говорят эксперты, важно понять, что такое обмен веществ и как он функционирует. Не будем умничать, а скажем просто: это процесс получения нашим организмом энергии для выполнения жизненно важных функций. Ок, понятно. А зачем же нам его ускорять? Эксперты уверяют: чтобы эффективно сжигать калории, которые мы получаем с пищей, и превращать их в энергию.

Важно

10 пищевых привычек, замедляющих метаболизм – предостережения диетологов

А если обмен веществ нарушен? Это означает, что наше тело разучилось использовать энергию, а научилось делать то же самое, не затрачивая особых усилий при этом.

"Это достаточно часто происходит после ограничительных диет", — объясняет диетолог Кристина Барроуз.

И добавляет, что главным следствием замедления метаболизма становится набор веса. Кстати, Барроуз замечает, что именно с возрастом наш обмен веществ как бы "устает" и замедляется, поэтому и терять вес все сложнее.

"С возрастом возникает так называемая саркопения, или уменьшение мышечной массы. Мышцы отвечают за поддержание обмена веществ, поэтому, если они уменьшаются, уменьшаются и метаболические затраты", — объясняет другой диетолог Марта Вальехо.

И хотя на тему метаболизма существует множество всевозможных мифов и версий, абсолютной правдой является то, что действительно есть привычки и продукты, которые ускоряют обмен веществ, помогают поддерживать его активность и гарантируют, что наш организм преобразует пищу в энергию, а не станет накапливать ее в виде лишних килограммов.

Итак, как говорят наши эксперты, "ускорение метаболизма будет синонимом естественного сжигания жира и увеличения мышечной массы".

Важно

Что мешает нам похудеть: 4 заблуждения о метаболизме

Правило №1. Не сокращайте резко потребление калорий

Чтобы похудеть надолго и устойчиво, важно не попасть в ловушку чрезмерного ограничения калорий без наблюдения специалиста. Запомните: меньшее количество еды не ускоряет метаболизм! Фактически, как утверждают эксперты Vogue, "если организму для правильного функционирования требуется минимальное ежедневное потребление калорий, устранение этого источника энергии напрягает обмен веществ и периодически замедляет потерю веса".

А вы знаете, что соблюдение диеты с меньшим количеством калорий, чем необходимо именно вашему организму, также является препятствием для физической активности, поскольку организму не хватит энергии, чтобы справиться с ней. По этой причине нецелесообразно сокращать питание без предварительного биофизического исследования и без рекомендации врача-диетолога.

Как правило, если иного не предписано врачом, вам следует потреблять не менее 1200 калорий в день, чтобы избежать замедления метаболизма. Что касается количества приемов пищи, то от 3 до 5 раз в день вполне достаточно.

"Более высокое число означает, что наше тело всегда использует в качестве источника энергии то, что мы только что съели, а не то, что у него есть в запасе. А поскольку мы склонны есть больше, чем нам нужно, мы постоянно накапливаем энергию, но никогда ее не потребляем", — подчеркивает Барроуз.

Важно

Ускорить метаболизм и похудеть: 5 полезных свойств грейпфрутового сока

Правило №2. Пейте воду перед завтраком

Стоп, не возражайте! Мы знаем, что существует множество противоречивых мнений на этот счет — от пользы горячей воды с лимоном либо яблочным уксусом до очищающего эффекта. Речь идет о простом увеличении потребления воды утром.

"Интересно пить воду утром, когда дренажные механизмы более активны и, следовательно, способствуют выведению жидкости", — подтвердил психодиетолог Ициар Дигон, замечая, что именно утренний прием воды активизирует обмен веществ и заставляет его работать.

А вот легенда о том, что холод ускоряет обмен веществ, не соответствует действительности.

"Затраты на разогрев холодной проглоченной пищи — минимальные затраты, которые не оказывают существенного влияния на потерю веса", — говорит Вальехо.

Правило №3. Увеличьте потребление продуктов, богатых витаминами группы B

Как отмечает диетолог Мишель Рикер, повышение энергии организма реально способствует правильному функционированию обмена веществ. А продукты, богатые витаминами группы B, увеличивают требуемую энергию. Например, витамин B12 играет важную роль, поскольку он помогает превращать пищу, которую мы едим, в энергию, которую могут использовать наши клетки. Он также тесно связан с балансом нервной системы и содержится в таких продуктах, как шпинат (естественно, приготовленный), брокколи, швейцарский мангольд, листья свеклы.

Важно

Зеленые или желтые. Какие бананы помогут улучшить метаболизм и похудеть

Правило №4. Силовая тренировка

Хотя кардиотренировки по-прежнему ассоциируются с потерей веса (из-за заблуждения, что чем больше вы потеете, тем эффективнее нагрузка), на самом деле упражнением, влияющим на наш метаболизм, являются силовые тренировки.

"Было доказано, что они оказывают положительное влияние на обмен веществ, делая его более гибким. Когда мы хотим похудеть, мы зацикливаемся на тренировках сердечно-сосудистой системы, но нашим мышечным клеткам нужны силовые тренировки", — говорит Барроуз.

Это подтверждает тренер Сандра Лорден, которая объясняет, что силовые тренировки вызывают реакцию метаболизма, ускоряя и вызывая большие затраты в течение дня, а именно после тренировки.

"Таким образом, общее количество сожженных калорий повышается благодаря увеличению расхода калорий в состоянии покоя. Это связано с тем, что силовая работа приводит к увеличению объема мышц, и чем больше у нас мышц, тем больше калорий мы сжигаем в состоянии покоя благодаря увеличению потребления кислорода клетками", — поясняет Лорден.

О как! Все-таки, стоит прислушиваться к специалистам.

Правило №5. Употребляйте белковые продукты

Белки повышают скорость метаболизма в организме и способствуют чувству сытости, поэтому они должны присутствовать в основных приемах пищи. Например, ужин, состоящий только из белков, является хорошей альтернативой, когда вы хотите похудеть. Однако при этом вы всегда должны выбирать здоровые варианты, такие как нежирные белки, содержащиеся в яйцах, рыбе или мясе, например индейке или курице, а также молочные продукты.

Обратите внимание на кефир, который помогает регулировать пищеварительные процессы и очищать желудочно-кишечный тракт, регулируя при этом уровень глюкозы и липидов в крови. В нем много белка и мало калорий, поэтому он идеально подходит, если вы хотите похудеть. Кроме того, высокое содержание пробиотиков улучшает переваривание жиров и способствует расходу энергии.

Правило №6. Фрукты желательно есть между приемами пищи

Фрукты можно употреблять в любое время дня, однако для поддержания активного обмена веществ специалисты рекомендуют есть их между приемами пищи. А вот диетолог Беатрис Ларреа в книге "Детокс, чтобы изменить вашу жизнь" рекомендует вообще есть фрукты только натощак.

"Если вы едите их вместе с продуктами, богатыми белками или жирами, вы рискуете плохо их переварить, что приведет к брожению и воспалению", — объясняет она, утверждая, что фрукты — лучшая пища для детоксикации.

Кстати, а вы знали, что фрукты не оставляют токсичных остатков в организме и дают энергию? Теперь знаете.

Важно

Улучшат метаболизм, настроение и уровень энергии: 4 самые полезные специи

Правило №7. Настои после еды

Оказывается исследованиями доказано, что употребление травяных настоев и чая после обеда и ужина ускоряет обмен веществ и выводит токсины из пищеварительной системы, способствует процессу метаболизма жиров, борется с задержкой жидкости, помогает контролировать аппетит и обеспечивает энергию. Лайя Пуч, руководитель косметического сектора французской компании LPG, рекомендует:

настои мате — некоторые исследования показывают, что мате также повышает уровень хорошего холестерина;

имбирь — у него отличные противовоспалительные свойства;

одуванчик — мощный тоник, сок которого способен оживить любой организм, ставший вялым из-за тяжелого питания и отсутствия физических упражнений.

И напоследок правило без номера — просто отменный совет изящных японок

Сонми, японский гуру красоты и основательница косметического бренда Meeth, раскрыла простой трюк, позволяющий поддерживать быстрый метаболизм.

"Японки стараются никогда не охлаждать свое тело — даже если очень жарко. Я, например, не пью напитки со льдом. Если температура тела падает, замедляется обмен веществ и регенерация клеток, поэтому мы никогда не даем телу остыть ни внутри, ни снаружи", — объясняет Сонми.

Хотя связь между высокой температурой тела и ускоренным обменом веществ, безусловно, имеет научное обоснование, ускоренному метаболизму приписывается ряд преимуществ, таких как снижение уровня смертности, улучшение иммунной системы и предотвращение ожирения. Вот вам и важность выхода всех токсичных веществ и лишних килограммов из нашего организма после новогодней вечеринки.

Важно

Как похудеть после Нового года? Поможет цитрусовая диета

Напомним, ранее в медиа рассказывали, что мешает нам похудеть. Чтобы похудение было эффективным и не наносило вред здоровью, первоочередной задачей должно стать ускорение метаболизма.

Ранее Фокус писал, как сдвинуть вес с мертвой точки. Если у вас медленный обмен веществ, похудеть будет сложно. Но решение есть! Диетологи рекомендуют употреблять 7 напитков, которые раскачают вялый метаболизм.