Быстро и красиво: топ-10 аперитивов для новогодней вечеринки
Все рецепты, предложенные французскими кулинарами, просты и элегантны.
Встреча Нового года — идеальная возможность блеснуть рецептами закусок, которые одновременно вкусны, просты и элегантны. Тут могут быть и разноцветные веррины (специальные стеклянные вазочки для закуски); и простые, но вкусные тосты; и хрустящая слоеная выпечка и многое другое.
Однако мы понимаем, что не хочется проводить много времени на кухне и уставать перед новогодней вечеринкой, поэтому вместе с кулинарами французского сайта CuisineAZ подобрали простые и быстрые в приготовлении аперитивы.
Итак, вы готовы сделать свой новогодний аперитив не только вкусным, но и незабываемым? Тогда — вперед!
Веррины из мусса авокадо и копченого лосося
Благодаря проверенному сочетанию вкусов вы соблазните вкусовые рецепторы всех гурманов. Время приготовления — 15 минут.
Ингредиенты на 9 человек:
- копченый лосось — 9 ломтиков;
- авокадо — 3 шт.;
- густые сливки — 25 мл;
- лимонный сок — 0,5 мл;
- укроп;
- соль, перец — по вкусу.
Вымойте и обсушите укроп бумажными полотенцами. Очистите авокадо и нарежьте его мякоть кусочками. Поместите все в чашу блендера. Добавьте густые сливки и лимонный сок. Затем посолите, поперчите и перемешайте до получения кремообразной пены.
Нарежьте ломтики копченого лосося очень маленькими кусочками. Украсьте свежей нарезанной ароматной зеленью и несколькими цедрами лимона.
Любители острых специй могут приправить эти веррины ноткой перца чили. При желании можете также замените копченую семгу тартаром из лосося с небольшим количеством нарезанного зеленого лука или даже небольшими розовыми креветками.
Тосты с копченой грудкой
Этот изысканный рецепт быстрый в приготовлении, но главное то, что это идеальное сочетание утиной грудки и пряников. Время приготовления — 15 минут.
Ингредиенты на 4 человека:
- сливочный сыр — 125 г;
- копченое филе утиной грудки — 100 г;
- имбирный пряник — 6 ломтиков;
- свежая петрушка;
- соль, перец — по вкусу.
Для начала промойте свежую петрушку. Высушите ее чистой тканью, затем мелко нарежьте. Обязательно оставьте несколько листьев целыми, чтобы украсить тост. Смешайте сливочный сыр и измельченную петрушку. Добавьте соль и перец.
Разрежьте ломтики пряников пополам. Затем намажьте их свежим голубым сыром. Положите на каждый тост по кусочку копченой утиной грудки. Скрепите все зубочисткой. Украсьте несколькими листиками петрушки. Подавайте тосты с копченой утиной грудкой охлажденными.
Для приготовления этих тостов можно использовать свежий козий сыр или рикотту. Добавьте немного меда, который идеально сочетается с копченой утиной грудкой. Подавайте тосты за несколько минут до еды.
Веррины из тунца с луком-шалот
Веррины из тунца можно сделать еще более ароматными, добавив такие травы, как эстрагон, цельные или измельченные семена кориандра. И не забудьте, что все-таки желательно использовать сыр сент-море — мягкий сыр из козьего молока, покрытый синевато-серой корочкой пушистой сырной плесени. Не стесняйтесь экспериментировать. Время приготовления — 15 минут.
Ингредиенты на 4 человека:
- натуральный тунец — 300 г;
- сыр сент-море — 1 упаковка;
- лук шалот — 2;
- чеснок зеленый — 10 стрелок.
Очистите лук-шалот и промойте его под холодной водой. Затем мелко нарежьте его. Чеснок также промойте под холодной водой, а затем нарежьте.
Откройте банки с тунцом и выньте его. Рыба должна подсохнуть, чтобы ее было легко разминать вилкой.
В салатницу положите высушенное мясо тунца и разомните его вилкой. Затем добавьте нарезанные лук-шалот и чеснок.
Выложите сыр в ту же салатницу. Все хорошо перемешайте, чтобы масса была однородной. Идеально, если все смешать в блендере.
Оставьте смесь в холодильнике примерно на 1 час, а затем наполните ею веррины.
Рождественский венок
Подарите вашим гостям восхитительные пикантные шашлычки в форме изысканного рождественского венка. Просто положите их на большое белое блюдо по кругу. Идея очень проста, но вау-эффект гарантирован. Время приготовления — 15 минут.
Ингредиенты на 8 человек:
- панчетта (свиной бекон) — 250 г;
- сыровяленая колбаса или суджук — 250 г;
- помидоры черри — 250 г;
- сыр эмменталь — 200 г;
- сыр моцарелла шариками — 150 г;
- красный болгарский перец — 1 шт.;
- черные оливки без косточек — 1 банка.
Помойте помидоры черри и красный перец. Красный перец нарежьте кусочками шириной 3 см. Нарежьте сыр эмменталь небольшими кусочками.
Украсьте шашлычки всеми ингредиентами. Меняйте их очередность, чтобы у ваших гостей было больше выбора: один — без оливок, другой — с большим количеством сыра, третий — без мясного ассорти.
Разложите шампуры по кругу, оставляя центр блюда свободным, чтобы форма была хорошо видна.
Подавайте шашлычки на подушке из листьев салата или капусты. В вегетарианском варианте замените мясное ассорти маленькими перепелиными яйцами или большими итальянскими каперсами. Для любителей соленых удовольствий выбирайте шашлык с крупными креветками, маринованными в небольшом количестве чеснока и копченой паприки.
Горячие тосты с козьим сыром
Для приготовления этого рецепта достаточно будет 15 минут.
Ингредиенты на 6 человек:
- французский багет — 1;
- козий сыр журнал — 1 рулет;
- оливковое масло;
- прованские травы.
Разогрейте духовку до 180°. Нарежьте багет ломтиками.
Нарежьте козий сыр не слишком толстыми кружками. Последний должен быть максимально свежим, чтобы облегчить его нарезку.
На каждый ломтик багета положите ломтик козьего сыра. Добавьте 1-2 капли оливкового масла, а также прованские травы.
Запекайте в духовке около 5 минут. Подавайте с зеленым салатом.
Поп-кейки
Удивите своих гостей этими свежими сырными шариками. Яркие и легкие на вкус, они отлично откроют вашу праздничную трапезу. Кстати, их можно варьировать по желанию, в соответствии с вашими вкусами. Вы можете обвалять шарики в дробленом фундуке или поджаренном миндале, и даже шоколадной стружке или тертом кокосе. Восторг! Время приготовления — 15 минут.
Ингредиенты на 8 человек:
Для основы —
- сливочный сыр — 300 г;
- густые сливки — 5 мл;
- сахар, перец — по щепотке.
Для украшения —
- гранат — 1;
- фисташки — 50 г;
- льняное семя — 3 ст. л.
В салатнице смешайте сливочный сыр, сливки, сахар и перец. Оставьте на 15 минут в холодильнике.
Очистите гранат от семян и поместите их в миску. Измельчите фисташки и добавьте туда же. Еще в одну миску насыпьте 3 столовые ложки семян льна.
Достаньте сырную смесь из холодильника. Руками сформируйте маленькие шарики, а затем скатайте их в один из трех возможных украшений. Снова покатайте шарики в руках, чтобы начинка хорошо проникла и хорошо зафиксировалась.
Поместите палочку леденца в каждый шарик и оставьте в холодильнике под пищевой пленкой минимум на 30 минут.
Мини-лососевые пирожные с бурсеном
Миниатюрные пикантные пирожные порадуют всех ваших гостей — от мала до велика. Рекомендуем только взять бурсен — мягкий сливочный сыр с различными добавками — с чесноком и травами. Единственное — время приготовления такого аперитива 40 минут, но зато какая вкуснятина!
Ингредиенты на 6 человек:
- бурсен — 100 г;
- копченый лосось — 100 г;
- мука — 120 г;
- яйца — 2;
- молоко — 10 мл;
- перец.
Разогрейте духовку до температуры 180°. В миске смешайте все ингредиенты. Копченый лосось нарежьте соломкой и добавьте туда же. Смесь разлейте в мини-формочки для кексов.
Выложите мини-лососевые пирожные на решетку. Выпекать 30 минут.
Копченый лосось можно заменить кубиками ветчины и полосками бекона. А еще — нарезанные ломтиками небольшие зеленые оливки или нарезанную кубиками моцареллу, чтобы рецепт был более нежным.
Тосты с лососем, сыром и зелень
Проще рецепта, честно говоря, не бывает. Эти маленькие импровизированные сэндвичи, покрытые сыром бурсен, посыпанные рубленой зеленью и копченым лососем. Готовятся на гриле несколько минут и подаются еще горячими. Спорим, они станут хитом вашего новогоднего аперитива? Время приготовления — 20 минут.
Ингредиенты на 4 человека:
- багет — 1;
- бурсен с чесноком и травами — 1 банка;
- копченый лосось — 4 ломтика;
- травы — 4 ст. л.;
- перец — 1 щепотка.
Разогрейте духовку в положении гриля. Положите лист пергаментной бумаги на противень.
Нарежьте багет ровными ломтиками, а ломтики копченого лосося — на кусочки.
Ложкой выложите на каждый тост немного бурсена и посыпьте рубленой зеленью. Приправьте перцем по вкусу, затем разложите сверху полоски лосося.
Выложите тосты с копченым лососем на противень и запекайте в течение 5 минут. Подавайте горячими, украсив блюдо зеленым салатом. Можно сбрызнуть тосты лимонным соком.
Если нет сыра бурсен, выберите другой сыр с чесноком и травами. Даже если они не чесночные, подойдет простой взбитый сыр или свежий козий сыр.
Легкий сырный соус и свежие овощи
Это действительно легкий аперитив, который привлечет тех, кто заботится о своей фигуре. Букетики из сырых овощей могут быть бесконечно разнообразными. Также можно разложить соус по нескольким тарелкам и приправить каждый разными специями — тмином, перцем чили. Соус также можно подавать в качестве закуски из сырых овощей. Играйте с фантазией и впечатляйте всех гостей. Время приготовления — 10 минут.
Ингредиенты на 4 человека:
- белый сыр — 200 г;
- огурцы — 1;
- морковь — 3;
- помидоры черри — 20 шт.;
- лук-шалот — 1;
- винный уксус — 1 ст. л.;
- острая горчица;
- петрушка;
- чеснок;
- соль, перец — по вкусу.
Очистите лук-шалот и мелко нарежьте его. В салатник выложите сыр. Добавьте горчицу, уксус, петрушку, зеленый лук и нарезанный лук-шалот. Хорошо перемешайте, затем добавьте в этот соус соль и перец по вашему вкусу. Пусть постоит в холодильнике.
Вымойте овощи. Очистите огурец и морковь, затем нарежьте их соломкой. Помидоры черри оставьте целыми.
Подавайте овощи и соус одновременно в разных контейнерах.Важно
Фокус писал, что салат с ветчиной и сыром приятно разнообразит ваше праздничное меню, дополнив традиционные "оливье", "мимозу" и "сельдь под шубой".