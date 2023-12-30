Быстро и красиво: топ-10 аперитивов для новогодней вечеринки

Все рецепты, предложенные французскими кулинарами, просты и элегантны.

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Встреча Нового года — идеальная возможность блеснуть рецептами закусок, которые одновременно вкусны, просты и элегантны. Тут могут быть и разноцветные веррины (специальные стеклянные вазочки для закуски); и простые, но вкусные тосты; и хрустящая слоеная выпечка и многое другое.

Однако мы понимаем, что не хочется проводить много времени на кухне и уставать перед новогодней вечеринкой, поэтому вместе с кулинарами французского сайта CuisineAZ подобрали простые и быстрые в приготовлении аперитивы.

Итак, вы готовы сделать свой новогодний аперитив не только вкусным, но и незабываемым? Тогда — вперед!

Веррины из мусса авокадо и копченого лосося

Благодаря проверенному сочетанию вкусов вы соблазните вкусовые рецепторы всех гурманов. Время приготовления — 15 минут.

Ингредиенты на 9 человек:

копченый лосось — 9 ломтиков;

авокадо — 3 шт.;

густые сливки — 25 мл;

лимонный сок — 0,5 мл;

укроп;

соль, перец — по вкусу.

Вымойте и обсушите укроп бумажными полотенцами. Очистите авокадо и нарежьте его мякоть кусочками. Поместите все в чашу блендера. Добавьте густые сливки и лимонный сок. Затем посолите, поперчите и перемешайте до получения кремообразной пены.

Нарежьте ломтики копченого лосося очень маленькими кусочками. Украсьте свежей нарезанной ароматной зеленью и несколькими цедрами лимона.

Любители острых специй могут приправить эти веррины ноткой перца чили. При желании можете также замените копченую семгу тартаром из лосося с небольшим количеством нарезанного зеленого лука или даже небольшими розовыми креветками.

Тосты с копченой грудкой

Этот изысканный рецепт быстрый в приготовлении, но главное то, что это идеальное сочетание утиной грудки и пряников. Время приготовления — 15 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

сливочный сыр — 125 г;

копченое филе утиной грудки — 100 г;

имбирный пряник — 6 ломтиков;

свежая петрушка;

соль, перец — по вкусу.

Для начала промойте свежую петрушку. Высушите ее чистой тканью, затем мелко нарежьте. Обязательно оставьте несколько листьев целыми, чтобы украсить тост. Смешайте сливочный сыр и измельченную петрушку. Добавьте соль и перец.

Разрежьте ломтики пряников пополам. Затем намажьте их свежим голубым сыром. Положите на каждый тост по кусочку копченой утиной грудки. Скрепите все зубочисткой. Украсьте несколькими листиками петрушки. Подавайте тосты с копченой утиной грудкой охлажденными.

Для приготовления этих тостов можно использовать свежий козий сыр или рикотту. Добавьте немного меда, который идеально сочетается с копченой утиной грудкой. Подавайте тосты за несколько минут до еды.

Веррины из тунца с луком-шалот

Веррины из тунца можно сделать еще более ароматными, добавив такие травы, как эстрагон, цельные или измельченные семена кориандра. И не забудьте, что все-таки желательно использовать сыр сент-море — мягкий сыр из козьего молока, покрытый синевато-серой корочкой пушистой сырной плесени. Не стесняйтесь экспериментировать. Время приготовления — 15 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

натуральный тунец — 300 г;

сыр сент-море — 1 упаковка;

лук шалот — 2;

чеснок зеленый — 10 стрелок.

Очистите лук-шалот и промойте его под холодной водой. Затем мелко нарежьте его. Чеснок также промойте под холодной водой, а затем нарежьте.

Откройте банки с тунцом и выньте его. Рыба должна подсохнуть, чтобы ее было легко разминать вилкой.

В салатницу положите высушенное мясо тунца и разомните его вилкой. Затем добавьте нарезанные лук-шалот и чеснок.

Выложите сыр в ту же салатницу. Все хорошо перемешайте, чтобы масса была однородной. Идеально, если все смешать в блендере.

Оставьте смесь в холодильнике примерно на 1 час, а затем наполните ею веррины.

Фото: Pinterest

Рождественский венок

Подарите вашим гостям восхитительные пикантные шашлычки в форме изысканного рождественского венка. Просто положите их на большое белое блюдо по кругу. Идея очень проста, но вау-эффект гарантирован. Время приготовления — 15 минут.

Ингредиенты на 8 человек:

панчетта (свиной бекон) — 250 г;

сыровяленая колбаса или суджук — 250 г;

помидоры черри — 250 г;

сыр эмменталь — 200 г;

сыр моцарелла шариками — 150 г;

красный болгарский перец — 1 шт.;

черные оливки без косточек — 1 банка.

Помойте помидоры черри и красный перец. Красный перец нарежьте кусочками шириной 3 см. Нарежьте сыр эмменталь небольшими кусочками.

Украсьте шашлычки всеми ингредиентами. Меняйте их очередность, чтобы у ваших гостей было больше выбора: один — без оливок, другой — с большим количеством сыра, третий — без мясного ассорти.

Разложите шампуры по кругу, оставляя центр блюда свободным, чтобы форма была хорошо видна.

Подавайте шашлычки на подушке из листьев салата или капусты. В вегетарианском варианте замените мясное ассорти маленькими перепелиными яйцами или большими итальянскими каперсами. Для любителей соленых удовольствий выбирайте шашлык с крупными креветками, маринованными в небольшом количестве чеснока и копченой паприки.

Фото: Из открытых источников

Горячие тосты с козьим сыром

Для приготовления этого рецепта достаточно будет 15 минут.

Ингредиенты на 6 человек:

французский багет — 1;

козий сыр журнал — 1 рулет;

оливковое масло;

прованские травы.

Разогрейте духовку до 180°. Нарежьте багет ломтиками.

Нарежьте козий сыр не слишком толстыми кружками. Последний должен быть максимально свежим, чтобы облегчить его нарезку.

На каждый ломтик багета положите ломтик козьего сыра. Добавьте 1-2 капли оливкового масла, а также прованские травы.

Запекайте в духовке около 5 минут. Подавайте с зеленым салатом.

Фото: Pinterest

Поп-кейки

Удивите своих гостей этими свежими сырными шариками. Яркие и легкие на вкус, они отлично откроют вашу праздничную трапезу. Кстати, их можно варьировать по желанию, в соответствии с вашими вкусами. Вы можете обвалять шарики в дробленом фундуке или поджаренном миндале, и даже шоколадной стружке или тертом кокосе. Восторг! Время приготовления — 15 минут.

Ингредиенты на 8 человек:

Для основы —

сливочный сыр — 300 г;

густые сливки — 5 мл;

сахар, перец — по щепотке.

Для украшения —

гранат — 1;

фисташки — 50 г;

льняное семя — 3 ст. л.

В салатнице смешайте сливочный сыр, сливки, сахар и перец. Оставьте на 15 минут в холодильнике.

Очистите гранат от семян и поместите их в миску. Измельчите фисташки и добавьте туда же. Еще в одну миску насыпьте 3 столовые ложки семян льна.

Достаньте сырную смесь из холодильника. Руками сформируйте маленькие шарики, а затем скатайте их в один из трех возможных украшений. Снова покатайте шарики в руках, чтобы начинка хорошо проникла и хорошо зафиксировалась.

Поместите палочку леденца в каждый шарик и оставьте в холодильнике под пищевой пленкой минимум на 30 минут.

Фото: Pexels

Мини-лососевые пирожные с бурсеном

Миниатюрные пикантные пирожные порадуют всех ваших гостей — от мала до велика. Рекомендуем только взять бурсен — мягкий сливочный сыр с различными добавками — с чесноком и травами. Единственное — время приготовления такого аперитива 40 минут, но зато какая вкуснятина!

Ингредиенты на 6 человек:

бурсен — 100 г;

копченый лосось — 100 г;

мука — 120 г;

яйца — 2;

молоко — 10 мл;

перец.

Разогрейте духовку до температуры 180°. В миске смешайте все ингредиенты. Копченый лосось нарежьте соломкой и добавьте туда же. Смесь разлейте в мини-формочки для кексов.

Выложите мини-лососевые пирожные на решетку. Выпекать 30 минут.

Копченый лосось можно заменить кубиками ветчины и полосками бекона. А еще — нарезанные ломтиками небольшие зеленые оливки или нарезанную кубиками моцареллу, чтобы рецепт был более нежным.

Фото: Pinterest

Тосты с лососем, сыром и зелень

Проще рецепта, честно говоря, не бывает. Эти маленькие импровизированные сэндвичи, покрытые сыром бурсен, посыпанные рубленой зеленью и копченым лососем. Готовятся на гриле несколько минут и подаются еще горячими. Спорим, они станут хитом вашего новогоднего аперитива? Время приготовления — 20 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

багет — 1;

бурсен с чесноком и травами — 1 банка;

копченый лосось — 4 ломтика;

травы — 4 ст. л.;

перец — 1 щепотка.

Разогрейте духовку в положении гриля. Положите лист пергаментной бумаги на противень.

Нарежьте багет ровными ломтиками, а ломтики копченого лосося — на кусочки.

Ложкой выложите на каждый тост немного бурсена и посыпьте рубленой зеленью. Приправьте перцем по вкусу, затем разложите сверху полоски лосося.

Выложите тосты с копченым лососем на противень и запекайте в течение 5 минут. Подавайте горячими, украсив блюдо зеленым салатом. Можно сбрызнуть тосты лимонным соком.

Если нет сыра бурсен, выберите другой сыр с чесноком и травами. Даже если они не чесночные, подойдет простой взбитый сыр или свежий козий сыр.

Фото: Pinterest

Легкий сырный соус и свежие овощи

Это действительно легкий аперитив, который привлечет тех, кто заботится о своей фигуре. Букетики из сырых овощей могут быть бесконечно разнообразными. Также можно разложить соус по нескольким тарелкам и приправить каждый разными специями — тмином, перцем чили. Соус также можно подавать в качестве закуски из сырых овощей. Играйте с фантазией и впечатляйте всех гостей. Время приготовления — 10 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

белый сыр — 200 г;

огурцы — 1;

морковь — 3;

помидоры черри — 20 шт.;

лук-шалот — 1;

винный уксус — 1 ст. л.;

острая горчица;

петрушка;

чеснок;

соль, перец — по вкусу.

Очистите лук-шалот и мелко нарежьте его. В салатник выложите сыр. Добавьте горчицу, уксус, петрушку, зеленый лук и нарезанный лук-шалот. Хорошо перемешайте, затем добавьте в этот соус соль и перец по вашему вкусу. Пусть постоит в холодильнике.

Вымойте овощи. Очистите огурец и морковь, затем нарежьте их соломкой. Помидоры черри оставьте целыми.

Подавайте овощи и соус одновременно в разных контейнерах.

Фото: Pinterest

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