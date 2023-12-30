Швидко і красиво: топ-10 аперитивів для новорічної вечірки

Усі рецепти, запропоновані французькими кулінарами, прості й елегантні.

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Зустріч Нового року — ідеальна можливість блиснути рецептами закусок, які водночас смачні, прості й елегантні. Тут можуть бути і різнокольорові верріни (спеціальні скляні вазочки для закуски); і прості, але смачні тости; і хрустка листкова випічка та багато іншого.

Проте ми розуміємо, що не хочеться проводити багато часу на кухні та втомлюватися перед новорічною вечіркою, тож разом із кулінарами французького сайту CuisineAZ підібрали прості та швидкі у приготуванні аперитиви.

Отже, ви готові зробити свій новорічний аперитив не тільки смачним, а й незабутнім? Тоді — вперед!

Верріни з мусу авокадо та копченого лосося

Завдяки перевіреному поєднанню смаків ви спокусите смакові рецептори всіх гурманів. Час приготування — 15 хвилин.

Інгредієнти на 9 осіб:

копчений лосось — 9 скибочок;

авокадо — 3 шт.;

густі вершки — 25 мл;

лимонний сік — 0,5 мл;

кріп;

сіль, перець — за смаком.

Вимийте та обсушіть кріп паперовими рушниками. Очистіть авокадо і наріжте його м'якоть шматочками. Помістіть усе в чашу блендера. Додайте густі вершки та лимонний сік. Потім посоліть, поперчіть і перемішайте до отримання кремоподібної піни.

Наріжте скибочки копченого лосося дуже маленькими шматочками. Прикрасьте свіжою нарізаною ароматною зеленню та цедрою лимона.

Прихильники гострих спецій можуть приправити ці верріни ноткою перцю чилі. За бажанням можете також замінити копчену лосось на тартар із сьомги з невеликою кількістю нарізаної зеленої цибулі або навіть невеликими рожевими креветками.

Тости із копченою качкою

Цей вишуканий рецепт швидкий у приготуванні, але головне те, що це ідеальне поєднання качиної грудки та пряників. Час приготування — 15 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

вершковий сир — 125 г;

копчене філе качиної грудки — 100 г;

імбирний пряник — 6 скибочок;

свіжа петрушка;

сіль, перець — за смаком.

Для початку промийте свіжу петрушку. Висушіть її чистою тканиною, потім дрібно наріжте. Обов'язково залиште кілька листків цілими, щоб прикрасити тост. Змішайте вершковий сир і подрібнену петрушку. Додайте сіль і перець.

Розріжте скибочки пряників навпіл. Потім намажте їх свіжим блакитним сиром. Покладіть на кожен тост по шматочку копченої качиної грудки. Скріпіть усе зубочисткою. Прикрасьте кількома листочками петрушки. Подавайте тости з копченою качиною грудкою охолодженими.

Для приготування цих тостів можна використовувати свіжий козячий сир або рікотту. Додайте трохи меду, який ідеально поєднується з копченою качиною грудкою. Подавайте тости за кілька хвилин до їди.

Верріни з тунця з цибулею-шалот

Верріни з тунця можна зробити ще ароматнішими, додавши такі трави, як естрагон, цільне або подрібнене насіння коріандру. І не забудьте, що все-таки бажано використовувати сир сент-море — м'який сир із козячого молока, вкритий синьо-сірою скоринкою пухнастої сирної плісняви. Не соромтеся експериментувати. Час приготування — 15 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

натуральний тунець — 300 г;

сир сент-море — 1 упаковка;

цибуля-шалот — 2;

часник зелений — 10 стрілок.

Очистіть цибулю-шалот і промийте її під холодною водою. Потім дрібно наріжте її. Часник також промийте під холодною водою, а потім наріжте.

Відкрийте банки з тунцем і вийміть його. Риба має підсохнути, щоб її було легко розминати виделкою.

У салатницю покладіть висушене м'ясо тунця і розімніть його виделкою. Потім додайте нарізані цибулю-шалот і часник.

Викладіть сир у ту саму салатницю. Усе добре перемішайте, щоб маса була однорідною. Ідеально, якщо все змішати в блендері.

Залиште суміш у холодильнику приблизно на 1 годину, а потім наповніть нею верріни.

Фото: Pinterest

Різдвяний вінок

Подаруйте вашим гостям чудові пікантні шашлички у формі вишуканого різдвяного вінка. Просто покладіть їх на велике біле блюдо по колу. Ідея дуже проста, але вау-ефект гарантований. Час приготування — 15 хвилин.

Інгредієнти на 8 осіб:

панчетта (свинячий бекон) — 250 г;

сиров'ялена ковбаса або суджук — 250 г;

помідори чері — 250 г;

сир емменталь — 200 г;

сир моцарела кульками — 150 г;

червоний болгарський перець — 1 шт.;

чорні оливки без кісточок — 1 банка.

Помийте помідори чері та червоний перець. Червоний перець наріжте шматочками завширшки 3 см. Наріжте сир емменталь невеликими шматочками.

Прикрасьте шашлички всіма інгредієнтами. Міняйте їх черговість, щоб у ваших гостей було більше вибору: один — без оливок, інший — з великою кількістю сиру, третій — без м'ясного асорті.

Розкладіть шампури по колу, залишаючи центр блюда вільним, щоб форму було добре видно.

Подавайте шашлички на подушці з листя салату або капусти. У вегетаріанському варіанті замініть м'ясне асорті маленькими перепелиними яйцями або великими італійськими каперсами. Для любителів солоних задоволень обирайте шашлик із великими креветками, маринованими в невеликій кількості часнику та копченої паприки.

Фото: З відкритих джерел

Гарячі тости з козячим сиром

Для приготування цього рецепта достатньо буде 15 хвилин.

Інгредієнти на 6 осіб:

французький багет — 1;

козячий сир журнал — 1 рулет;

оливкова олія;

прованські трави.

Розігрійте духовку до 180°. Наріжте багет скибочками.

Наріжте козячий сир не надто товстими кружальцями. Останній має бути максимально свіжим, щоб полегшити його нарізку.

На кожну скибочку багета покладіть скибочку козячого сиру. Додайте 1-2 краплі оливкової олії, а також прованські трави.

Запікайте в духовці близько 5 хвилин. Подавайте із зеленим салатом.

Фото: Pinterest

Поп-кейки

Здивуйте своїх гостей цими свіжими сирними кульками. Яскраві та легкі на смак, вони чудово відкриють вашу святкову трапезу. До речі, їх можна варіювати за бажанням, відповідно до ваших смаків. Ви можете обваляти кульки в подрібненому фундуку або підсмаженому мигдалі, і навіть у шоколадній стружці або тертому кокосі. Захват! Час приготування — 15 хвилин.

Інгредієнти на 8 осіб:

Для основи —

вершковий сир — 300 г;

густі вершки — 5 мл;

цукор, перець — по дрібці.

Для прикрашання —

гранат — 1;

фісташки — 50 г;

лляне насіння — 3 ст. л.

У салатниці змішайте вершковий сир, вершки, цукор і перець. Залиште на 15 хвилин у холодильнику.

Очистіть гранат від насіння і помістіть його в миску. Подрібніть фісташки та додайте туди ж. Ще в одну миску насипте 3 столові ложки насіння льону.

Дістаньте сирну суміш із холодильника. Руками сформуйте маленькі кульки, а потім скачайте їх в одну з трьох можливих прикрас. Знову покатайте кульки в руках, щоб начинка добре проникла і добре зафіксувалася.

Помістіть паличку льодяника в кожну кульку і залиште в холодильнику під харчовою плівкою мінімум на 30 хвилин.

Фото: Pexels

Міні-лососеві тістечка з бурсеном

Мініатюрні пікантні тістечка потішать усіх ваших гостей — від малого до великого. Рекомендуємо тільки взяти бурсен — м'який вершковий сир із різними добавками — з часником і травами. Єдине — час приготування такого аперитиву 40 хвилин, але яка ж смакота!

Інгредієнти на 6 осіб:

бурсен — 100 г;

копчений лосось — 100 г;

борошно — 120 г;

яйця — 2;

молоко — 10 мл;

перець.

Розігрійте духовку до температури 180°. У мисці змішайте всі інгредієнти. Копчений лосось наріжте соломкою і додайте туди ж. Суміш розлийте в міні-формочки для кексів.

Викладіть міні-лососеві тістечка на решітку. Випікати 30 хвилин.

Копчений лосось можна замінити кубиками шинки та смужками бекону. А ще — нарізані скибочками невеликі зелені оливки або нарізану кубиками моцарелу, щоб рецепт був ніжнішим.

Фото: Pinterest

Тости з лососем, сиром і зеленню

Простішого рецепта, чесно кажучи, не буває. Ці маленькі імпровізовані сендвічі, вкриті сиром бурсен, посипані рубаною зеленню і копченим лососем. Готуються на грилі кілька хвилин і подаються ще гарячими. Закладаємося, вони стануть хітом вашого новорічного аперитиву? Час приготування — 20 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

багет — 1;

бурсен з часником і травами — 1 банка;

копчений лосось — 4 скибочки;

трави — 4 ст. л.;

перець — 1 щіпка.

Розігрійте духовку в положенні гриля. Покладіть аркуш пергаментного паперу на деко.

Наріжте багет рівними скибочками, а скибочки копченого лосося — на шматочки.

Ложкою викладіть на кожен тост трохи бурсена і посипте рубаною зеленню. Приправте перцем за смаком, потім розкладіть зверху смужки лосося.

Викладіть тости з копченим лососем на деко і запікайте протягом 5 хвилин. Подавайте гарячими, прикрасивши страву зеленим салатом. Можна скропити тости лимонним соком.

Якщо немає сиру бурсен, виберіть інший сир із часником і травами. Навіть якщо вони не часникові, підійде простий збитий сир або свіжий козячий сир.

Фото: Pinterest

Легкий сирний соус і свіжі овочі

Це справді легкий аперитив, який привабить тих, хто дбає про свою фігуру. Букетики із сирих овочів можуть бути нескінченно різноманітними. Також можна розкласти соус по кількох тарілках і приправити кожен різними спеціями — кмином, перцем чилі. Соус також можна подавати як закуску до сирих овочів. Грайте з фантазією і вражайте всіх гостей. Час приготування — 10 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

білий сир — 200 г;

огірки — 1;

морква — 3;

помідори чері — 20 шт;

цибуля-шалот — 1;

винний оцет — 1 ст. л.;

гостра гірчиця;

петрушка;

часник;

сіль, перець — за смаком.

Очистіть цибулю-шалот і дрібно наріжте її. У салатник викладіть сир. Додайте гірчицю, оцет, петрушку, зелену цибулю і нарізану цибулю-шалот. Добре перемішайте, потім додайте в цей соус сіль і перець за вашим смаком. Нехай постоїть у холодильнику.

Вимийте овочі. Очистіть огірок і моркву, потім наріжте їх соломкою. Помідори чері залиште цілими.

Подавайте овочі та соус одночасно в різних контейнерах.

Фото: Pinterest

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