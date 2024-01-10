Как выбрать идеальный пуховик: 5 советов от Андре Тана

Качественный пуховик – вещь, которая стоит вложенных денег. Он не только согреет в холод, но и станет элементом повседневного образа в ближайшие месяцы.

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Несмотря на то, что уже прошла почти половина зимы, покупка нового пуховика – не то, что нужно откладывать на следующий сезон. Тем более, если вы выберете вещь в соответствии с советами известного украинского дизайнера Андре Тана, такой пуховик прослужит вам долго, а в сезоне зима 2024 это будет и вовсе ультрастильно и модно. На что же следует обратить внимание при выборе этого предмета верхней одежды?

Длина

По словам Тана, современный пуховик должен быть длинным, поскольку сейчас в моде юбки длины миди и макси, а пуховик должен их закрывать.

"Нет, юбка может торчать из-под пуховика, но элегантнее, когда она выступает максимум на 5 см", – уточняет дизайнер.

Ткань

Модельер не рекомендует бросаться на блестящие и тонкие ткани, которые могут собираться в мелкие складки.

"Выглядит дешево и не современно. Предпочитаем плотные и качественные ткани", – объясняет Андре Тан.

Застежка

Пуховики могут застегиваться на что угодно: на пуговицы, клепки, молнию. Главное – чтобы их не было видно. Лучшее решение – покупать вещь с потайной застежкой, которая выглядит более актуально и современно.

Пояс

"Забыли о пуховиках с поясом-застежкой. Пояс может выглядеть стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предполагает сама куртка (она должна быть объемной) и только свободный пояс!" – уверяет гуру моды.

Стежка

В этом сезоне самой популярной стежкой является широкая горизонтальная. Она также может быть в виде ромба, но равномерна по всей площади пуховика. Тан не рекомендует покупать изделие с комбинацией стежков.

Ранее Фокус писал, что стилист Оксана Мацькив назвала свои критерии при выборе пуховика.