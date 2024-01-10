Як обрати ідеальний пуховик: 5 порад від Андре Тана

Якісний пуховик — річ, яка варта вкладених грошей. Він не тільки зігріє в холод, а й стане елементом повсякденного образу в найближчі місяці.

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Незважаючи на те, що вже минула майже половина зими, купівля нового пуховика — не те, що потрібно відкладати на наступний сезон. Тим паче, якщо ви виберете річ відповідно до порад відомого українського дизайнера Андре Тана, такий пуховик слугуватиме вам довго, а в сезоні зима 2024 це буде і зовсім ультрастильно і модно. На що ж слід звернути увагу під час вибору цього предмета верхнього одягу?

Довжина

За словами Тана, сучасний пуховик має бути довгим, оскільки зараз у моді спідниці довжини міді та максі, а пуховик має їх закривати.

"Ні, спідниця може стирчати з-під пуховика, але елегантніше, коли вона виступає максимум на 5 см", — уточнює дизайнер.

Тканина

Модельєр не рекомендує кидатися на блискучі й тонкі тканини, які можуть збиратися в дрібні складки.

"Виглядає дешево і не сучасно. Надаємо перевагу щільним і якісним тканинам", — пояснює Андре Тан.

Застібка

Пуховики можуть застібатися на що завгодно: на ґудзики, клепки, блискавку. Головне — щоб їх не було видно. Найкраще рішення — купувати річ із потайною застібкою, яка має більш актуальний і сучасний вигляд.

Пояс

"Забули про пуховики з поясом-застібкою. Пояс може мати стильний вигляд і вдало підкреслювати фігуру, але тільки якщо це передбачає сама куртка (вона має бути об'ємною) і тільки вільний пояс!" — запевняє гуру моди.

Стібка

У цьому сезоні найпопулярнішою стібкою є широка горизонтальна. Вона також може бути у вигляді ромба, але рівномірна по всій площі пуховика. Тан не рекомендує купувати виріб із комбінацією стібок.

Раніше Фокус писав, що стиліст Оксана Мацьків назвала свої критерії при виборі пуховика.