Для здоровья глаз и крепкого иммунитета: 10 продуктов с высоким содержанием витамина А

Мы все знаем, что существует ряд питательных веществ, которые необходимы нашему организму, но не всегда понимаем, в каких продуктах они содержатся. Сегодня мы расскажем про самые богатые источники витамина А.

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Вы когда-нибудь задумывались, какую роль витамин А играет в вашем организме и какие продукты могут помочь вам получить его в достаточном количестве? "Витамин А — это жирорастворимый витамин, который участвует во многих функциях", — объясняет врач-диетолог Бриттани Мориарти. Первой на ум приходит его роль в укреплении зрения, но кроме этого, витамин А влияет также на рост и развитие, на здоровье костей и иммунитет. Об этом пишет Real Simple.

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Витамин А естественным образом присутствует во многих продуктах питания, а также добавляется в обогащенные продукты, такие как молоко и крупы. В рационе может присутствовать два типа витамина А: один из животных источников, а другой из растений.

"Предварительно сформированный витамин А содержится в продуктах животного происхождения, включая молочные продукты, яйца, рыбу и мясные субпродукты. Каротиноиды провитамина А — это растительные пигменты, которые организм превращает в витамин А в кишечнике", — согласно данным Национального института здравоохранения.

Диетолог объясняет: "Источники животного происхождения — мясо, птица, рыба и молочные продукты — обеспечивают активную форму или предварительно сформированный витамин А, который организм может использовать сразу же. Растительные источники обеспечивают провитамин А, который организм затем преобразует в активную форму".

Провитамина А много в растительных продуктах, особенно в красных, оранжевых и желтых фруктах и ​​овощах, а также в темной листовой зелени, благодаря богатому содержанию каротиноидов. Бета-каротин — одна из наиболее распространенных форм каротиноидов провитамина А, содержащихся во многих фруктах и ​​овощах, а также действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Тыква

Фото: Freepik

Знаете ли вы, что чашка тыквы содержит более 200% рекомендуемой дневной нормы витамина А? Да, даже кусочек вашего любимого тыквенного пирога, приготовленного из свежеприготовленного тыквенного пюре, может закрыть вашу потребность в витамине А благодаря высокому содержанию бета-каротина.

Морепродукты

Некоторые виды рыбы и морепродуктов — сырые и приготовленные, свежие и консервированные — особенно богаты витамином А. Некоторые из самых богатых источников — это скумбрия, лосось, сельдь, устрицы, мидии, осетрина, креветки и окунь. Например, порция королевской скумбрии весом 170 г обеспечивает 24% суточной потребности в витамине А.

Батат является одним из самых богатых источников витамина А. Фактически, один запеченный сладкий картофель среднего размера может обеспечить больше суточной нормы. "Эти вкусные картофелины также богаты клетчаткой, другими витаминами и минералами. Ешьте кожуру, чтобы получить максимальную пользу от каждого кусочка", — говорит Мориарти.

Говяжья печень

Возможно, она не входит в еженедельный рацион вашей семьи, но говяжья печень является впечатляющим источником легкодоступного витамина А. Многие диетологи и эксперты по питанию считают говяжью печень поливитаминным суперпродуктом. Помимо витамина А, вы также получите витамины D, E, K, B12, фолиевую кислоту, медь и железо, и это еще несколько питательных веществ, содержащихся в печени.

Морковь

Фото: Freepik

Не важно, любите ли вы ее приготовленную или сырую, морковь является отличным источником витамина А. "При приготовлении овощных супов я всегда увеличиваю количество моркови, поскольку она придает великолепный цвет и текстуру", — говорит Мориарти.

Яйца (с желтком)

Яйца — отличный продукт с высоким содержанием питательных веществ и хороший источник белка быстрого приготовления. По мнению Мориарти, чтобы получить витамин А, нужно съесть целое яйцо, поскольку он содержится именно в желтке.

Манго

Манго — еще один отличный фрукт, который добавит в ваш рацион витамин А. Держите под рукой замороженное манго, чтобы его можно было смешивать со смузи — оно также добавит необходимое количество естественной сладости. Морковь и манго прекрасно сочетаются, поэтому смешивайте их, чтобы получить еще больше витамина А.

Зелень

Фото: Freepik

При упоминании витамина А на ум в первую очередь приходят продукты оранжевого цвета, но темная листовая зелень также является отличным источником этого витамина. Замените салатную зелень шпинатом и капустой, и чаще подавайте к ужину зелень листовой капусты и мангольд.

Помидоры

Помидоры являются отличным источником бета-каротина, предшественника витамина А, который поддерживает здоровье глаз, зрение, иммунитет, а также структуру и эластичность кожи. Пьете ли вы томатный сок, готовите с томатным соусом или томатной пастой, или едите салат из свежих помидоров, вы пополняете запасы витамина А в организме.

Красный перец

Неудивительно, что еще один ярко-красный вариант продукта является отличным источником витамина А. Хрустящий красный болгарский перец можно есть свежим или добавлять в салат. Он также очень вкусен, если его потушить или пожарить или добавить в сладко-острый соус из жареного красного перца.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.