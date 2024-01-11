Голливудский изгой Арми Хаммер женится на девушке из Казахстана

Звезду несколько лет назад обвинили в сексуальном насилии и каннибализме. Арми уехал из США и жил на Каймановых островах.

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37-летний актер Арми Хаммер, звезда фильмов "Белоснежка: Месть гномов" и "Агенты А.Н.К.Л.", в 2021 году был обвинен в изнасиловании. После того, как были опубликованы его переписки с девушками, Арми оказался в центре скандала, растерял все выгодные контракты и был вынужден развестись и покинуть Голливуд. Теперь сообщается, что он помолвлен с Мариной Грис, девушкой из Казахстана. Об этом пишет Daily Mail.

Голливудский изгой Арми Хаммер встречается 26-летней Мариной Грис, 26 лет, консультантом по информационным технологиям.

Марина – уроженка Казахстана, которая сейчас проживает в Праге. С ней Арми познакомился прошлым летом, спустя четыре месяца после завершения его развода с бывшей женой Элизабет.

ИТ-консультанта Марину Грис видели с большим обручальным кольцом на пальце. Источники сообщают, что она рассказывала об актере друзьям и даже называла его своим "мужем".

Марина Грис и Арми Хаммер Фото: Instagram marinagris Марина Грис и Арми Хаммер Фото: Instagram marinagris

37-летний актер официально расстался с Элизабет Чемберс в июне прошлого года, почти через три года после того, как она подала на развод. Это стало кульминацией нескольких бурных лет, в течение которых он столкнулся с рядом обвинений в сексуальном насилии и каннибализме, из-за чего его "отменили" в Голливуде.

Марина и Арми, как сообщают инсайдеры, встретились в Риме, а потом провели время в роскошном 5-звездочном отеле.

Теперь Грис публикует совместные фото с Арми, намекая на их близкие отношения.

На этой неделе она опубликовала сообщение о том, что они сближаются, назвав себя Афродитой и заявив, что "злится на Ареса, потому что он не опустил чертово сиденье унитаза… в очередной раз. Этот господин испытывает мое терпение", — добавила она.

Источники сообщают, что она намекнула друзьям, что пара помолвлена, хотя неясно, состоялась ли свадьба или кольцо было просто подарком.

Они добавили, что она "счастливее, чем когда-либо" и начала называть актера своим мужем, а также ласково называла его "американцем" в социальных сетях. В другой серии селфи, опубликованных в Интернете, можно увидеть Грис с серебряным кулоном с монограммой "А" на шее.

Друг Хаммера заявляет, что он пока не женат.

Марина Грис

Совсем недавно на X (ранее Twitter) Грис поделилась серией сообщений, в которых говорится, что она готовится связать себя узами брака с Хаммером.

В уже удаленном посте от 8 января она написала: "За последние пару месяцев я так сильно похудела, что даже мое когда-то узкое свадебное платье теперь стало мне велико. Ну… это грустно". А до этого она писала, что собирается замуж за "мужчину мечты".

Напомним, Арманд Дуглас Хаммер происходит из очень богатой семьи, владеющей компаниями Occidental Petroleum и Arm & Hammer. Он находился под следствием по подозрению в сексуальном насилии с февраля 2021 года после того, как его бывшая девушка, 26-летняя Эффи Ангелова, обвинила его в "жестоком" изнасиловании и жестоком обращении. Также были опубликованы сообщения, которые он рассылал девушкам, с намеками на каннибализм.

Арми Хаммер Фото: Getty Images

Он отверг обвинения в изнасиловании через своего адвоката и заявил, что все его сексуальные контакты были "полностью согласованы, обсуждены и согласованы заранее и при взаимном участии".

Впоследствии актер заявил, что пытался покончить жизнь самоубийством на Каймановых островах, где он устроился на работу по продаже таймшеров.

Он признал, что вел себя недостойно, но заявил, что перенес душевную травму после того, как его в 13 лет изнасиловал молодой пастор.

Обвинения с Арми были сняты, и он предпринимает попытки возобновить свою карьеру в кино.