Голлівудський вигнанець Армі Гаммер одружується з дівчиною з Казахстану

Зірку кілька років тому звинуватили в сексуальному насильстві та канібалізмі. Армі виїхав зі США і жив на Кайманових островах.

Related video

37-річний актор Армі Гаммер, зірка фільмів "Білосніжка: Помста гномів" і "Агенти А.Н.К.Л.", у 2021 році був звинувачений у зґвалтуванні. Після того, як опублікували його листування з дівчатами, Армі опинився в центрі скандалу, розгубив усі вигідні контракти й був змушений розлучитися та покинути Голлівуд. Тепер повідомляється, що він заручений з Мариною Гріс, дівчиною з Казахстану. Про це пише Daily Mail.

Голлівудський ізгой Армі Гаммер зустрічається з 26-річною Мариною Гріс, 26 років, консультантом з інформаційних технологій.

Марина — уродженка Казахстану, яка зараз проживає в Празі. З нею Армі познайомився минулого літа, через чотири місяці після завершення його розлучення з колишньою дружиною Елізабет.

ІТ-консультантку Марину Гріс бачили з великою обручкою на пальці. Джерела повідомляють, що вона розповідала про актора друзям і навіть називала його своїм "чоловіком".

Марина Гріс і Армі Гаммер Фото: Instagram marinagris Марина Гріс і Армі Гаммер Фото: Instagram marinagris

37-річний актор офіційно розлучився з Елізабет Чемберс у червні минулого року, майже через три роки після того, як вона подала на розлучення. Це стало кульмінацією кількох бурхливих років, протягом яких він зіткнувся з низкою звинувачень у сексуальному насильстві та канібалізмі, через що його "скасували" в Голлівуді.

Марина й Армі, як повідомляють інсайдери, зустрілися в Римі, а потім провели час у розкішному 5-зірковому готелі.

Тепер Гріс публікує спільні фото з Армі, натякаючи на їхні близькі стосунки.

Цього тижня вона опублікувала повідомлення про те, що вони зближуються, назвавши себе Афродітою і заявивши, що "злиться на Ареса, бо він не опустив чортове сидіння унітазу... вкотре. Цей пан випробовує моє терпіння", — додала вона.

Джерела повідомляють, що вона натякнула друзям, що пара заручена, хоча незрозуміло, чи відбулося весілля, чи каблучка була просто подарунком.

Вони додали, що вона "щасливіша, ніж будь-коли" і почала називати актора своїм чоловіком, а також ласкаво називала його "американцем" у соціальних мережах. В іншій серії селфі, опублікованих в Інтернеті, можна побачити Гріс зі срібним кулоном з монограмою "А" на шиї.

Друг Гаммера заявляє, що він поки не одружений.

Марина Гріс

Зовсім нещодавно на X (раніше Twitter) Гріс поділилася серією повідомлень, у яких ідеться про те, що вона готується пов'язати себе узами шлюбу з Гаммером.

У вже видаленому пості від 8 січня вона написала: "За останні кілька місяців я так сильно схудла, що навіть моя колись вузька весільна сукня тепер стала мені великою. Ну... це сумно". А до цього вона писала, що збирається заміж за "чоловіка мрії".

Нагадаємо, Арманд Дуглас Гаммер походить із дуже багатої сім'ї, що володіє компаніями Occidental Petroleum і Arm & Hammer. Він перебував під слідством за підозрою в сексуальному насильстві з лютого 2021 року після того, як його колишня дівчина, 26-річна Еффі Ангелова, звинуватила його в "жорстокому" зґвалтуванні та жорстокому поводженні. Також було опубліковано повідомлення, які він розсилав дівчатам, із натяками на канібалізм.

Армі Гаммер Фото: Getty Images

Він відкинув звинувачення у зґвалтуванні через свого адвоката і заявив, що всі його сексуальні контакти були "повністю узгоджені, обговорені та погоджені заздалегідь і за взаємної участі".

Згодом актор заявив, що намагався покінчити життя самогубством на Кайманових островах, де він влаштувався на роботу з продажу таймшерів.

Він визнав, що поводився негідно, але заявив, що переніс душевну травму після того, як його в 13 років зґвалтував молодий пастор.

Звинувачення з Армі зняли, і він робить спроби відновити свою кар'єру в кіно.