Точная копия: сын принцессы Евгении удивил сходством с принцем Гарри (фото)

Королевская особа вместе с мужем и детьми отправилась на Ямайку. Младший сын пары, которому уже семь месяцев, отдыхает с родителями и братом на живописном курорте.

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Принцесса Евгения вместе со своим мужем Джеком Бруксбанком начали 2024 год с того, что отправились отдыхать на Ямайку с друзьями. Они попали на фото, которыми поделился муж американского инфлюэнсера Ханны Бронфман Брендан Фэллис, пишет Hello.

На первом снимке Евгения и Джек вместе с четырьмя другими парами сидят на ступеньках, ведущих от дома к пляжу. У всех на руках дети.

Младший сын пары Эрнест – на коленях у папы, а Евгения щекочет щечку малыша в левой части снимка. Старший сын, двухлетний Август, позирует рядом с детьми своего возраста в зеленой футболке посреди группы.

"Когда начинаются традиции", — подписал групповой снимок Брендан.

Принцесса Евгения с мужем и детьми начала свой новый год на Ямайке Фото: © Instagram/Brendan Fallis

На другом снимке Евгения в кремовой юбке-саронге и свободной белой рубашке держит на руках семимесячного Эрнеста, позируя на пляже с Ханной и двумя другими подругами и их детьми.

Принцесса Евгения с подругами Фото: © Instagram/Brendan Fallis

Мальчик поразительно похож на своего дядю, принца Гарри, в детстве, подтверждением чему стало архивное фото герцога Сассекского в очень юном возрасте.

Принц Гарри в детстве Фото: © Tim Graham/Hello

Ханна Бронфман, подруга принцессы, – мать двоих детей. Она родила сына в 2020 году, а через три года стала мамой девочки. Ханна – дочь актрисы Шерри Брюэр и Эдгара Бронфмана-младшего, бывшего генерального директора Warner Music Group и наследника одной из самых богатых семей Канады.

В отпуске с ними также были Тори Госсейдж, бизнес-леди из Нью-Йорка, которая входит в правление Бридж-комитета River Fund New York, центра борьбы с бедностью.

Евгения родила второго ребенка в мае 2023 года.

"Мы с Джеком хотели поделиться новостью о том, что 30 мая 2023 года у нас родился наш маленький мальчик, Эрнест Джордж Ронни Бруксбанк, весом 8,49 и весом 7,1 фунта. Его назвали в честь его пра-пра-прадеда Джорджа, его дедушки Джорджа и моего дедушки Рональда. Оги уже нравится быть старшим братом", – писала она в соцсети.

Эрнест — первый королевский ребенок, рожденный при правлении короля Чарльза III. Маленький сын Евгении — внучатый племянник Чарльза и 13-й в очереди на престол после своего старшего брата Августа.

Евгения и ее сестра Беатрис, мама двухлетней дочери Сиенны, часто воздерживаются от подробностей о своих маленьких детях, однако их мать, Сара, герцогиня Йоркская, немного более откровенна и рассказала об этом в своем подкасте Tea Talks With The Duchess, что все ее внуки активны и очень любят гонять мяч.

Ранее Фокус писал, что принцесса Евгения рассказала, какую вещь ей с кузенами не разрешали делать.