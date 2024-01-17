Экс-супруг Ани Лорак признался в любви новой девушке после второго развода (фото)

В июне 2023 года турецкий бизнесмен женился на визажистке Лилии. Осенью стало известно об их разрыве.

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Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу публично признался в любви новой девушке после развода со второй женой. Снимками турецкий бизнесмен делится в Instagram.

"Ты меняешь мою жизнь, спасибо. Люблю тебя", — прокомментировал предприниматель кадр с возлюбленной, моделью Анастасией Foxy.

Слухи об отношениях Мурата и Анастасии начали распространяться после новостей о его разводе с визажисткой Лилией. Пара поженилась только в июне 2023 года в Конча-Заспе. Причины разрыва супругов не сообщаются.

Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей Фото: Murat Nalcacioglu\Instagram

Сейчас же Мурат Налчаджиоглу активно показывает фото с новой возлюбленной.

Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей

По информации Люкс ФМ, Анастасия воспитывает сына Стаса от предыдущих отношений и уже знакома с дочерью своего возлюбленного от Ани Лорак.

Анастасия Foxy

С Ани Лорак, которая продолжает работать и жить в РФ, турецкий бизнесмен развелся в 2019 году. От их союза подрастает дочь София, которая часто появляется в соцсетях бывшего мужа певицы. Сам Мурат живет на две страны — Украину и Турцию.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус спровоцировали слухи о разводе.

Также Фокус писал о свадьбе Мурата Налчаджиоглу в Конча-Заспе в начале лета 2023 года.