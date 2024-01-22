Эль Кравчук ответил, общается ли с Ани Лорак и объяснил ее измену

Эль Кравчук назвал имена украинских звезд, которые предали родину, а также высказался, как он относится к их поступку. Певец не скрывает неприязнь, однако до сих пор не понимает, что побудило их к таким действиям.

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46-летний Эль Кравчук (настоящее имя Андрей Остапенко) после долгих лет карьерной паузы вернулся к музыке и признался, общается ли с бывшими друзьями украинского шоубизнеса, которые предали Украину. Об этом певец рассказал в интервью Телеграфу.

В частности, речь шла о певице украинского происхождения Ани Лорак, которая после начала полномасштабной войны не поддержала родину и продолжила дальше давать концерты и гастролировать по территории страны агрессора — России.

Эль Кравчук отметил, что до сих пор не понимает, что с ней произошло и предположил, что это какой-то "яд, который превратил ее (ред. Ани Лорак) в ужас".

Также он отметил, что своим поступком Ани Лорак упала очень низко. Певец допустил вероятность разных обстоятельств, однако отметил, что никогда бы не пожелал оказаться на ее месте.

Эль Кравчук отметил, что он такого мнения и о других украинских артистах, которые предали Украину. Он считает, что Украина им дала все, а взамен они ее предали, несмотря на то, что они видят правду.

"Это не иллюзия и не таблетка, которую съедаешь и забываешь все, что было дома. Ты не забудешь ни материнского языка, ни материнского молока, ни ночей этих, ни Днепра. Я не забуду никогда. Я так Киев люблю!", — отметил Эль Кравчук.

Кроме этого, в интервью он вспомнил 55-летнего певца Джанго (настоящее имя Алексей Поддубный), который родился и вырос в Киеве, а сейчас является сторонником Путина. Эль Кравчук назвал его шизофреником, ведь другими словами объяснить его поступки сейчас просто невозможно.

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