Ель Кравчук відповів, чи спілкується з Ані Лорак та пояснив її зраду

Ель Кравчук назвав імена українських зірок, які зрадили батьківщину, а також висловився, як він відноситься до їх вчинку. Співак неприховує неприязнь, однак досі не розуміє, що спонукало їх до таких дій.

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46-річний Ель Кравчук (справжнє ім’я Андрій Остапенко) після довготривалих років кар’єрної паузи повернувся до музики і зізнався, чи спілкується з колишніми друзями українського шоубізнесу, які зрадили Україну. Про це співак розповів в інтерв’ю Телеграфа.

Зокрема, мова йшла про співачку українського походження Ані Лорак, яка після початку повномасштабної війни не підтримала батьківщину і продовжила далі давати концерти та гастролювати по території країни агресора — Росії.

Ель Кравчук відзначив, що досі не розуміє, що з нею відбулося і припустив, що це якась "отрута, яка перетворила її (ред. Ані Лорак) на страхіття".

Також він відзначив, що своїм вчинком Ані Лорак впала дуже низько. Співак допустив ймовірність різних обставин, однак відзначив, що ніколи б не побажав опинитися на її місці.

Ель Кравчук наголосив, що він такої думки і про інших українських артистів, які зрадили Україну. Він вважає, що Україна їм дала все, а натомість вони її зрадили, попри те, що вони бачать правду.

"Це не ілюзія і не таблетка, яку з'їдаєш і забуваєш все, що було вдома. Ти не забудеш ні материнської мови, ні материнського молока, ні ночей цих, ні Дніпра. Я не забуду ніколи. Я так Київ люблю!", — відзначив Ель Кравчук.

Крім цього, в інтерв’ю він згадав 55-річного співака Джанго (справжнє ім’я Олексій Піддубний), який народився та виріс в Києві, а зараз є прихильником Путіна. Ель Кравчук назвав його шизофреніком, адже іншими словами пояснити його вчинки зараз просто неможливо.

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