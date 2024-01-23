Сексуальные священники с популярного римского календаря оказались не священниками

Фотограф Пьеро Пацци признался, что герои его календаря Calendario Romano, который продается по 8 евро, не являются священнослужителями. Один из самых узнаваемых героев – работает стюардом.

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Итальянский фотограф, автор ежегодного календаря "горячих священников" под названием Calendario Romano, признался, что "красавчики в рясах", фото которых разошлись по соцсетям, вообще не являются священниками. А один из самых узнаваемых героев календаря, которого прозвали "двойником Мэтта Дэймона", работает стюардом. Об этом пишет Daily Mail.

Календарь Calendario Romano является одним из самых популярных сувениров в магазинах Рима. Но фотограф Пьеро Пацци признался, что не все модели — священники.

В знаменитом римском календаре "горячих священников" редко фигурируют представители духовенства, признался фотограф, создавший один из самых продаваемых сувениров в Италии.

Черно-белый календарь, выпускаемый каждый год на протяжении более двух десятилетий, изображает красавчиков в сутанах, которые, как ранее считалось, являются католическими прелатами.

Calendario Romano

Однако, по словам автора фотографий для календаря формата А4, который можно увидеть в газетных киосках по всему Риму, лишь немногие из моделей являются настоящими священниками.

В беседе с итальянской газетой Il Post Пьеро Пацци сказал: "Это правда, они не все они священники, но намерение состояло в том, чтобы показать священников, как символ Рима. Ведь Рим так многим обязан Ватикану и Католической церкви в целом".

Перекидной календарь, официально известный как Calendario Romano, стоит около 8 евро и издается с 2003 года.

Calendario Romano в сувенирной лавочке

Любой, кто гуляет по древним улицам Рима, регулярно увидит улыбающихся им в ответ красивых "священников" в сувенирных магазинах и киосках по всему городу, выставленных среди магнитов на холодильник, кухонных полотенец и моделей солдат Швейцарской гвардии.

С годами календарь приобрел культовый статус: по оценкам, каждый год продаются тысячи экземпляров.

Но Пацци признался, что красавчики из его календаря не только не священники, но многие из них даже не итальянцы.

Он признался, что несколько молодых людей, появившихся на черно-белых фотографиях, были испанцами, включая одного, который работал агентом по недвижимости.

Он объясняет, что эти фотографии были сделаны, когда Пацци жил в Севилье.

Даже Джованни Галиция (священник, который всегда появлялся на обложках и поразительно похож на голливудскую мегазвезду Мэтта Дэймона) не является священником.

Джованни Галиция на обложке Calendario Romano Фото: Twitter Ciav

Галиции было 17, когда он впервые появился в календаре в 2004 году. Сейчас ему 36, и он работает бортпроводником в родном Палермо.

"Нет, я не священник. Я могу это подтвердить. Я бы запомнил это, если бы был", — пошутил он в интервью итальянскому журналу Fanpage .

"Пацци спросил меня, хочу ли я сделать это фото, и я ответил: "Почему бы и нет". Отсюда и родилась эта бесконечная история. Но я никогда не был моделью и никогда не хотел им быть", — сказал он тогда.

Галиция рассказал, что благодаря соглашению, заключенному между ним и фотографом еще в 2004 году, он даже не получает никаких гонораров, несмотря на его многочисленные появления на обложках, благодаря которым его узнают по сей день.

Calendario Romano - один из саміх популярных римских сувениров

Развенчивая некоторые мифы, окружающие календарь относительно того, как сам Ватикан относится к его публикации, Пацци сказал, что Святой Престол никогда на него жаловался и выносил никаких предупреждений.

Также Пацци развенчал слухи, что часть доходов, полученных от продажи календаря, идет на благотворительность, поддерживающую жертв насилия со стороны церкви, SNAP (Сеть выживших тех, кто подвергался насилию со стороны священников). Никакие доходы не пошли на благотворительность, сообщил он.

Он также признался, что не знает многих людей, попавших в календарь, и что некоторых из них он сфотографировал на улице.

Герои календаря

Пацци также признался, что не знает сколько экземпляров его популярного календаря было продано, поскольку он "занимается не административными вопросами", а только художественной стороной.

Это включает в себя ежегодный выбор фотографий, многие из которых используются повторно.

Напомним, ранее самый красивый мужчина Италии, модель Эдоардо Сантини, решил оставить карьеру манекенщика и стать священником. Он уже поступил в семинарию возле Флоренции.