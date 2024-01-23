Сексуальні священики з популярного римського календаря виявилися не священиками

Фотограф П'єро Пацці зізнався, що герої його календаря Calendario Romano, який продають по 8 євро, не є священнослужителями. Один із найбільш упізнаваних героїв — працює стюардом.

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Італійський фотограф, автор щорічного календаря "гарячих священиків" під назвою Calendario Romano, зізнався, що "красені в рясах", фото яких розійшлися соцмережами, взагалі не є священиками. А один із найбільш упізнаваних героїв календаря, якого прозвали "двійником Метта Деймона", працює стюардом. Про це пише Daily Mail.

Календар Calendario Romano є одним із найпопулярніших сувенірів у магазинах Рима. Але фотограф П'єро Пацці зізнався, що не всі моделі — священики.

У знаменитому римському календарі "гарячих священиків" рідко фігурують представники духовенства, зізнався фотограф, який створив один із найбільш продаваних сувенірів в Італії.

Чорно-білий календар, що випускається щороку впродовж понад двох десятиліть, зображує красенів у сутанах, які, як раніше вважалося, є католицькими прелатами.

Calendario Romano

Однак, за словами автора фотографій для календаря формату А4, який можна побачити в газетних кіосках по всьому Риму, лише деякі з моделей є справжніми священиками.

У бесіді з італійською газетою Il Post П'єро Пацці сказав: "Це правда, вони не всі вони священики, але намір полягав у тому, щоб показати священиків, як символ Риму. Адже Рим так багато чим зобов'язаний Ватикану і Католицькій церкві загалом".

Перекидний календар, офіційно відомий як Calendario Romano, коштує близько 8 євро і видається з 2003 року.

Calendario Romano в сувенірній крамничці

Той, хто гуляє стародавніми вулицями Риму, регулярно побачить усміхнених їм у відповідь гарних "священиків" у сувенірних магазинах і кіосках по всьому місту, виставлених серед магнітів на холодильник, кухонних рушників і моделей солдатів Швейцарської гвардії.

З роками календар набув культового статусу: за оцінками, щороку продаються тисячі примірників.

Але Пацці зізнався, що красені з його календаря не тільки не священики, але багато хто з них навіть не італійці.

Він зізнався, що кілька молодих людей, які з'явилися на чорно-білих фотографіях, були іспанцями, включно з одним, який працював агентом з нерухомості.

Він пояснює, що ці фотографії були зроблені, коли Пацці жив у Севільї.

Навіть Джованні Галіція (священик, який завжди з'являвся на обкладинках і разюче схожий на голлівудську мегазірку Метта Деймона) не є священиком.

Джованні Галіція на обкладинці Calendario Romano Фото: Twitter Ciav

Галіції було 17, коли він уперше з'явився в календарі 2004 року. Зараз йому 36, і він працює бортпровідником у рідному Палермо.

"Ні, я не священик. Я можу це підтвердити. Я б запам'ятав це, якби був", — пожартував він в інтерв'ю італійському журналу Fanpage .

"Пацці запитав мене, чи хочу я зробити це фото, і я відповів: "Чому б і ні". Звідси і народилася ця нескінченна історія. Але я ніколи не був моделлю і ніколи не хотів ним бути", — сказав він тоді.

Галіція розповів, що завдяки угоді, укладеній між ним і фотографом ще 2004 року, він навіть не отримує жодних гонорарів, незважаючи на його численні появи на обкладинках, завдяки яким його впізнають і донині.

Calendario Romano — один із найпопулярніших римських сувенірів

Розвінчуючи деякі міфи, що оточують календар щодо того, як сам Ватикан ставиться до його публікації, Пацці сказав, що Святий Престол ніколи на нього скаржився і не виносив жодних попереджень.

Також Пацці розвінчав чутки, що частина доходів, отриманих від продажу календаря, йде на благодійність, що підтримує жертв насильства з боку церкви, SNAP (Мережа тих, хто вижив, тих, хто піддавався насильству з боку священиків). Жодні доходи не пішли на благодійність, повідомив він.

Він також зізнався, що не знає багатьох людей, які потрапили до календаря, і що деяких із них він сфотографував на вулиці.

Герої календаря

Пацці також зізнався, що не знає, скільки примірників його популярного календаря було продано, оскільки він "опікується не адміністративними питаннями", а лише художнім боком.

Це включає в себе щорічний вибір фотографій, багато з яких використовуються повторно.

Нагадаємо, раніше найкрасивіший чоловік Італії, модель Едоардо Сантіні, вирішив полишити кар'єру манекенника і стати священиком. Він уже вступив до семінарії біля Флоренції.