Кейт Мосс повторила культовый образ Мэрилин Монро

Супермодель появилась в рекламном кампейне своей подруги Шарлотты Тилбери. Кейт Мосс воссоздала культовый номер Монро из музыкального номера "Бриллианты — лучшие друзья девушек".

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Кейт Мосс, которая недавно отпраздновала 50-летний юбилей, появилась в гламурной реклманой кампании своей подруги, визажистки Шарлотты Тилбери. Супермодель повторила образ Мэрилин Монро из культового фильма "Джентльмены предпочитают блондинок". А именно, ее музыкальный номер "Бриллианты — лучшие друзья девушек". Об этом пишет Daily Mail.

Супермодель, которой на прошлой неделе исполнилось 50 лет, была одета в розовое платье без бретелек, которое очень напоминало творение Уильяма Травиллы. А образ дополнила длинными оперными перчатками и массивными бриллиантовыми украшениями. Ее волосы были уложены в стиле 1950-х годов. И точно, как в номере Мэрилин Монро, ее окружали мужчины во фраках.

Кейт Мосс в образе Мэрилин Монро в реклманом кампейне Шарлотты Тилбери

К ней присоединилась 33-летняя супермодель Журдан Данн, которая также регулярно участвует в рекламных кампаниях Тилбери, чтобы продвигать запуск ее новых помад Hollywood Beauty Icons.

Визажистка и подруга знаменитостей, изучила "голливудскую архитектуру губ", чтобы создать совершенно новую гамму оттенков.

"На съемочной площадке нам всегда было очень весело переодеваться, и эта кампания вывела ее на новый уровень — мы действительно воплотили голливудских икон прошлого и настоящего", — рассказала Мосс, признавшись, что регулярно пользуется косметикой от бренда своей подруги.

Кейт Мосс в образе Мэрилин Монро в реклманом кампейне Шарлотты Тилбери

Шарлотта Тилбери была среди гостей на шумной вечеринке по случаю 50-летия Мосс в Париже на прошлой неделе, и даже одолжила Кейт свое винтажное пальто своей подруги, когда стало немного прохладно.

Кейт Мосс отметила свой юбилей в эксклюзивном ресторане Laurent, пригласив 30 самых близких друзей. И, конечно, своего бойфренда Николая фон Бисмарка.

Напомним, фильм "Джентльмены предпочитают блондинок" 1953 года, закрепил за Мэрилин Монро статус главной блондинки Голливуда. Хотя у актрисы даже не было собственной гримерки и она получила куда меньший гонорар, чем ее коллега Джейн Рассел.

Сцена, в которой ее героиня Лорелей Ли выступает вместе с группой потенциальных женихов, считается одной из самых любимых в истории кино. А песенка "Бриллианты — лучшие друзья девушек" приобрела культовый статус.

Номер Мэрилин Монро

Мадонна, как известно, имитировала эту сцену в своем клипе 1985 года на песню Material Girl.

Ранее Фокус писал о Кейт Мосс, когда ей исполнилось 50 лет, и выбрал самые интересные факты из жизни супермодели. Как известно, она встречалась с Джонни Деппом и Питом Доэрти, а также становилась моделью для известных скульпторов и художников. Ее портрет кисти знаменитого Люсьена Фрейда, младшего сына Зигмунда Фрейда, был продан за 9 миллиона фунтов стерлингов в 2005 году на аукционе Christie's и сейчас находится в частной коллекции.