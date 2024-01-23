Кейт Мосс повторила культовий образ Мерилін Монро

Супермодель з'явилася в рекламному кампейні своєї подруги Шарлотти Тілбері. Кейт Мосс відтворила культовий номер Монро з музичного номера "Діаманти — найкращі друзі дівчат".

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Кейт Мосс, яка нещодавно відсвяткувала 50-річний ювілей, з'явилася в гламурній реклманій кампанії своєї подруги, візажистки Шарлотти Тілбері. Супермодель повторила образ Мерилін Монро з культового фільму "Джентльмени віддають перевагу блондинкам". А саме, її музичний номер "Діаманти — найкращі друзі дівчат". Про це пише Daily Mail.

Супермодель, якій минулого тижня виповнилося 50 років, була одягнена в рожеву сукню без бретелей, яка дуже нагадувала творіння Вільяма Травілли. А образ доповнила довгими оперними рукавичками та масивними діамантовими прикрасами. Її волосся було укладене в стилі 1950-х років. І точно, як у номері Мерилін Монро, її оточували чоловіки у фраках.

Кейт Мосс в образі Мерилін Монро в реклманом кампейні Шарлотти Тілбері

До неї приєдналася 33-річна супермодель Журдан Данн, яка також регулярно бере участь у рекламних кампаніях Тілбері, щоб просувати запуск її нових помад Hollywood Beauty Icons.

Візажистка і подруга знаменитостей, вивчила "голлівудську архітектуру губ", щоб створити абсолютно нову гаму відтінків.

"На знімальному майданчику нам завжди було дуже весело переодягатися, і ця кампанія вивела її на новий рівень — ми справді втілили голлівудських ікон минулого і сьогодення", — розповіла Мосс, зізнавшись, що регулярно користується косметикою від бренду своєї подруги.

Кейт Мосс в образі Мерилін Монро в реклманом кампейні Шарлотти Тілбері

Шарлотта Тілбері була серед гостей на гучній вечірці з нагоди 50-річчя Мосс у Парижі минулого тижня, і навіть позичила Кейт своє вінтажне пальто своєї подруги, коли стало трохи прохолодно.

Кейт Мосс відзначила свій ювілей в ексклюзивному ресторані Laurent, запросивши 30 найближчих друзів. І, звичайно, свого бойфренда Ніколая фон Бісмарка.

Нагадаємо, фільм "Джентльмени віддають перевагу блондинкам" 1953 року закріпив за Мерилін Монро статус головної блондинки Голлівуду. Хоча в акторки навіть не було власної гримерки і вона отримала куди менший гонорар, ніж її колега Джейн Рассел.

Сцена, в якій її героїня Лорелей Лі виступає разом із групою потенційних женихів, вважається однією з найулюбленіших в історії кіно. А пісенька "Діаманти — найкращі друзі дівчат" набула культового статусу.

Номер Мерилін Монро

Мадонна, як відомо, імітувала цю сцену у своєму кліпі 1985 року на пісню Material Girl.

Раніше Фокус писав про Кейт Мосс, коли їй виповнилося 50 років, і вибрав найцікавіші факти з життя супермоделі. Як відомо, вона зустрічалася з Джонні Деппом і Пітом Доерті, а також ставала моделлю для відомих скульпторів і художників. Її портрет пензля знаменитого Люсьєна Фрейда, молодшого сина Зигмунда Фрейда, продали за 9 мільйонів фунтів стерлінгів у 2005 році на аукціоні Christie's, і зараз він перебуває в приватній колекції.