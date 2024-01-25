10-летняя дочь Ким Кардашьян похвасталась визитом к косметологу

Несмотря на свой юный возраст, Норт не отказывает себе в удовольствии сделать маску для лица и посетить СПА-салон. Она активно делится в соцсетях событиями из жизни, и поход к косметологу тоже стал достоянием общественности.

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10-летняя Норт Уэст, дочь рэпера Канье Уэста и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, привыкшая к роскоши с пеленок, уже следит за кожей своего лица. В своем TikTok она показала поход к косметологу, которая сделала ей маску на лицо, нанеся крем с помощью губок.

Она сделала селфи, лежа на удобной кровати с мягким полотенцем, обернутым вокруг головы.

В подборку она также включила фото с подругой и сестрой Чикаго, в том числе и с поездки в Диснейленд. В слайд-шоу Норт позировала в отеле Grand Californian и надела черный ансамбль, а также шапку Человека-паука.

Норт Уэст уже пробует на себе серьезные процедуры Фото: tiktok.com/@kimandnorth

Дети прокатились на подводной лодке в парке развлечений, по импровизированным джунглям.

Норт завершила свой пост дополнительным селфи, подчеркнувшим ее милый наряд Mini Mouse, а также шляпу с рисунком купюры в 100 долларов на материале.

С возрастом девочка все больше становится похожа на своего знаменитого отца. Она уже успела себя попробовать в роли рэпера, выступив с Канье на прослушивании его нового альбома и исполнив одну из его песен.

Более того, девочка полностью разделяет подход музыканта к жизни. Она мечает жить в небольшой квартире с минимумом прислуги, носит черные мешковатые вещи и уже активно проявляет свой бунтарский характер.

Вместе с тем, ей присуща и любовь к роскоши. Мать-миллиардерша не жалеет для дочери денег, покупая ей дорогие сумки, винтажные купальники и обеспечивая высокий уровень жизни.

Ранее Фокус писал, что Норт Уэст примерила куртку своего отца с Met Gala 2016.