Вредно для здоровья: 6 причин, почему нельзя есть цитрусовые сразу после еды

Фрукты несомненно полезны для здоровья и обязательно должны быть в нашем ежедневном рационе. Однако важно помнить, что цитрусовые — это не десерт, поэтому есть их после еды — не лучшая идея.

Related video

Апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты и мандарины — это группа фруктов, принадлежащих к семейству Рутовые, с высоким содержанием витамина С. Это мощный антиоксидант, который поддерживает иммунную систему, помогает в образовании коллагена и способствует усвоению железа. Несмотря на то, что они полезны для здоровья, есть цитрусовые после еды совсем не полезно. О том, с какими побочными эффектами употребления цитрусовых после обеда вы можете столкнуться пишет Health Shots.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Диетолог Экта Сингхвал отмечает, что цитрусовые содержат пищевые волокна, поэтому они способствуют здоровью пищеварения, предотвращая запоры и поддерживая здоровый микробиом кишечника. Кроме этого, они имеют еще ряд преимуществ для здоровья:

калий в цитрусовых может способствовать поддержанию здорового уровня артериального давления, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний;

витамин С в цитрусовых способствует здоровью кожи, защищая от окислительного стресса и способствуя синтезу коллагена;

содержание клетчатки в цитрусовых может помочь в контроле веса, способствуя ощущению сытости и регулируя аппетит;

цитрусовые имеют высокое содержание воды, что способствует увлажнению организма, особенно при употреблении в виде цельных фруктов или в виде свежевыжатых соков.

Употребление цитрусовых сразу после еды может привести к проблемам у некоторых людей. Вот некоторые побочные эффекты.

Влияние кислоты на пищеварение

Цитрусовые кислые, и их употребление сразу после обеда, у некоторых людей может вызвать нарушение пищеварения. Кислотность может привести к дискомфорту, расстройству желудка или изжоге, особенно у тех, кто склонен к кислотному рефлюксу.

Замедленное усвоение питательных веществ

Фото: Freepik

Присутствие определенных соединений в цитрусовых может препятствовать усвоению некоторых питательных веществ при употреблении их непосредственно после еды. Это может повлиять на биодоступность необходимых минералов и витаминов. Соединения в цитрусовых, которые могут влиять на усвоение питательных веществ, включают полифенолы, дубильные вещества и оксалаты. Эти соединения, хотя в целом полезны для здоровья и богаты антиоксидантами, могут образовывать комплексы с минералами, такими как кальций и железо, потенциально снижая их усвоение при употреблении в больших количествах сразу после еды. Хотя этот эффект может быть незначительным для большинства людей со сбалансированной диетой, тем, у кого есть особые проблемы с питанием или его дефицит, следует учитывать общий состав своего рациона и время употребления цитрусовых.

Колебания уровня сахара в крови

Цитрусовые содержат натуральный сахар, поэтому их употребление после обеда может привести к резким скачкам и последующему падению уровня сахара в крови. Это может способствовать чувству усталости или тяге к дополнительным перекусам, отмечает диетолог.

Потенциальное увеличение веса

Цитрусовые довольно калорийны, поэтому чрезмерное их употребление, особенно после еды, может привести к тому, что потребление калорий превысит расход энергии, что со временем может привести к увеличению веса.

Дискомфорт в ЖКТ

Фото: Freepik

Некоторые люди могут испытывать желудочно-кишечный дискомфорт, такой как вздутие живота или газы, при употреблении цитрусовых после еды, особенно если у них чувствительна пищеварительная система.

Взаимодействие с лекарствами

Цитрусовые могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами, влияя на их всасывание или эффективность, говорит эксперт. Употребление их после обеда без учета потенциальных взаимодействий может повлиять на предполагаемый терапевтический эффект лекарств.

Включение цитрусовых в свой рацион может принести огромную пользу для здоровья, но не ешьте их сразу после еды. Подождите 30 минут или час, а затем уже насладитесь этими вкусными сочными фруктами.

Напомним, 8 фруктов с высоким содержанием белка, которые нужно есть чаще

Ранее Фокус писал о том, что цитрусовая диета — это краткосрочный план похудения, который предусматривает употребление цитрусовых, способствующих сжиганию жира, ускорению обмена веществ и улучшению здоровья.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.