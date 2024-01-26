СМИ не разрешили дежурить у больницы, где лечится Кейт Миддлтон: с чем это связано

Когда принцесса Уэльская рожала своих детей, пресса встречала ее с наследниками престола на выходе из больницы. Сейчас ситуация совершенно иного порядка.

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Состояние здоровья принцессы Уэльской у многих вызывает опасение, поскольку после ее госпитализации наружу просачивается очень мало информации. И хотя представителям прессы было разрешено вести репортажи из-за пределов лондонской клиники в тот день, когда Кенсингтонский дворец объявил новости о здоровье Кейт, с тех пор СМИ не разрешается размещаться за пределами больницы Мэрилебон, пишет Hello.

Издание отмечает, что когда Кейт ждала принца Джорджа в 2013 году, репортеры и фотографы проводили недели в палатках возле крыла Линдо больницы Святой Марии в Паддингтоне, ожидая новостей о рождении королевского ребенка. Несмотря на то, что из больницы Кейт вышла с первенцем, улыбаясь в многочисленные камеры, с тех пор она и ее муж, принц Уильям, сделали выводы.

Во время следующих двух родов их детей, принцессы Шарлотты и принца Луи, СМИ приглашались в больницу только после того, как будущая королева уже родила.

"Когда родились королевские дети, это был момент празднования, и существовала контролируемая договоренность, позволяющая средствам массовой информации находиться за пределами крыла Линдо и сообщать об этом. И причина секретности, окружающей пребывание Кейт в больнице сейчас, заключается не только в защите ее собственной частной жизни, но и конфиденциальности других пациентов лондонской клиники", – объяснила прессе журналист Эмили Нэш.

Ожидается, что принцесса Уэльская пробудет в лондонской клинике еще несколько дней, прежде чем вернуться домой в Виндзор, чтобы продолжить выздоровление. Она поддерживает связь со своими детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи через FaceTime.

Принц Уильям сократил свои официальные обязанности, чтобы заботиться о семье и быть рядом с женой. На прошлой неделе его сфотографировали прибывшим в больницу, чтобы навестить Кейт.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон, которой сделали операцию на брюшной полости, будет выполнять часть обязанностей во время лечения.