ЗМІ не дозволили чергувати біля лікарні, де перебуває Кейт Міддлтон: із чим це пов'язано

Коли принцеса Уельська народжувала своїх дітей, преса зустрічала її зі спадкоємцями престолу на виході з лікарні. Зараз ситуація зовсім іншого порядку.

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Стан здоров'я принцеси Уельської у багатьох викликає побоювання, оскільки після її госпіталізації назовні просочується дуже мало інформації. І хоча представникам преси було дозволено вести репортажі з-за меж лондонської клініки того дня, коли Кенсингтонський палац оголосив новини про здоров'я Кейт, відтоді ЗМІ не дозволяється розміщуватися за межами лікарні Мерілебон, пише Hello.

Видання зазначає, що коли Кейт чекала на принца Джорджа 2013 року, репортери і фотографи проводили тижні в наметах біля крила Ліндо лікарні Святої Марії в Паддінгтоні, чекаючи новин про народження королівської дитини. Незважаючи на те, що з лікарні Кейт вийшла з первістком, посміхаючись у численні камери, відтоді вона і її чоловік, принц Вільям, зробили висновки.

Під час наступних двох пологів їхніх дітей, принцеси Шарлотти і принца Луї, ЗМІ запрошували в лікарню тільки після того, як майбутня королева вже народила.

"Коли народилися королівські діти, це був момент святкування, і існувала контрольована домовленість, що дозволяла засобам масової інформації перебувати поза межами крила Ліндо і повідомляти про це. І причина секретності, що оточує перебування Кейт у лікарні зараз, полягає не тільки в захисті її власного приватного життя, а й конфіденційності інших пацієнтів лондонської клініки", — пояснила пресі журналістка Емілі Неш.

Очікується, що принцеса Уельська пробуде в лондонській клініці ще кілька днів, перш ніж повернутися додому у Віндзор, щоб продовжити одужання. Вона підтримує зв'язок зі своїми дітьми Джорджем, Шарлоттою і Луї через FaceTime.

Принц Вільям скоротив свої офіційні обов'язки, щоб піклуватися про сім'ю і бути поруч із дружиною. Минулого тижня його сфотографували, коли він прибув до лікарні, щоб відвідати Кейт.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон, якій зробили операцію на черевній порожнині, виконуватиме частину обов'язків під час лікування.