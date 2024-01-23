Кейт Міддлтон виконуватиме частину обовʼязків під час лікування

На початку 2024 дружина майбутнього британського короля перенесла операцію на черевній порожнині. На публіці вона до Великодня точно не зʼявиться.

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Кейт Міддлтон, схоже, повертається частково до нормального життя після операції на черевній порожнині. Напередодні стало відомо, що королівська сім'я продовжуватиме працювати під час одужання принцеси Уельської, поки принц Вільям займатиметься шкільним курсом. Про це пише The Sunday Times.

Джерело видання повідомило, що багатодітна мама має намір підтримувати контакти з деякими своїми благодійними організаціями, зокрема, з її кампанією Shaping Us. Однак багато що залежатиме від її одужання.

У січні 2024 року Кенсінгтонський палац повідомив, що принцеса Уельська відновлюється після успішної "планової" операції на черевній порожнині.

Королівська персона витратить на відновлення від двох до трьох місяців і, згідно з поточними медичними рекомендаціями, не очікується, що вона повернеться до обов’язків до Великодня.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Тим часом принц Вільям не виконуватиме офіційних обов'язків, поки його кохана перебуває в лікарні та протягом безпосереднього періоду після її повернення додому. Він буде поєднувати турботу про Кейт з турботою про їхніх дітей (принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї), і вже відклав низку публічних виходів.

Майбутній король Великої Британії, безсумнівно, залишиться в їхньому будинку в Аделаїдському котеджі, куди він возитиме їхніх дітей до школи Ламбрук і назад.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому операція Кейт Міддлтон налякала британців.

Також Фокус писав про вплив госпіталізації принцеси Уельської на королівську родину Великої Британії.