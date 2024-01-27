Юрий Горбунов показал, как занимался йогой с шестилетним сыном (фото)

Отец двоих детей рассказал, что йога это также способ медитации и расслабления. К занятию он привлек старшего сына.

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Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов показал, как занимался йогой со старшим сыном Иваном. Семейными кадрами муж Кати Осадчей поделился в Instagram.

"С последними новостями, из-за обстрелов и вообще, чувствую себя как-то не так. Вернулся к любимому занятию", — признался отец двоих детей.

Телеведущий добавил, что йога для него не только физическая нагрузка, но и способ медитации и расслабления. В частности, Горбунов рассказал, что йога помогает уменьшить стресс, улучшить концентрацию и самочувствие.

Юрий Горбунов с сыном Фото: скріншот

К занятиям телеведущего присоединился и его шестилетний сын Иван.

"Иван сегодня тоже решил составить компанию. Правда, момент с расслаблением превратился в момент из сплошных приколов!" — признался отец двух сыновей.

Актер рассказал, что йога полезна не только для взрослых, но и для детей.

"Она помогает развивать силу, гибкость, и конечно же отвлекать от гаджетов", — отметил муж Кати Осадчей.

Юрий Горбунов Фото: скріншот Юрий Горбунов Фото: скріншот

Отметим, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают двух общих детей — сыновей Ивана и Даниила. Также у телеведущей есть старший сын Илья, который учится в США.

Напомним, Катя Осадчая показала, как украсила елку с сыновьями к новогодним праздникам.

Также Фокус писал о том, как Юрий Горбунов выглядел в детстве.