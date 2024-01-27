Юрій Горбунов показав, як займався йогою із шестирічним сином (фото)

Батько двох дітей розповів, що йога це також спосіб медитації та розслаблення. До заняття він залучив шестирічного сина.

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Український телеведучий та актор Юрій Горбунов показав, як займався йогою зі старшим сином Іваном. Сімейними кадрами чоловік Каті Осадчої поділився в Instagram.

"З останніми новинами, через обстріли і загалом, почуваюся якось не так. Повернувся до улюбленого заняття", — зізнався батько двох дітей.

Телеведучий додав, що йога для нього не тільки фізичне навантаження, а й спосіб медитації та розслаблення. Зокрема, Горбунов розповів, що йога допомагає зменшити стрес, поліпшити концентрацію та самопочуття.

Юрій Горбунов із сином Фото: Скріншот

До занять телеведучого приєднався і його шестирічний син Іван.

"Іван сьогодні теж вирішив скласти компанію. Правда, момент із розслабленням перетворився на момент із суцільних приколів!" — зізнався батько двох синів.

Актор розповів, що йога корисна не тільки для дорослих, але й для дітей.

"Вона допомагає розвивати силу, гнучкість, і звісно ж відволікати від гаджетів", — зазначив чоловік Каті Осадчої.

Юрій Горбунов Фото: Скріншот Юрій Горбунов Фото: Скріншот

Зазначимо, що Юрій Горбунов та Катя Осадча виховують двох спільних дітей — синів Івана та Данила. Також у телеведучої є старший син Ілля, який навчається у США.

Нагадаємо, Катя Осадча показала, як прикрасила ялинку із синами до новорічних свят.

Також Фокус писав про те, як Юрій Горбунов виглядав у дитинстві.