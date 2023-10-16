Юрій Горбунов показав рідкісний знімок з меншим сином (фото)

Батько двох дітей зізнався, як його змінило батьківство та як змістився фокус уваги.

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53-річний український телеведучий Юрій Горбунов показав рідкісне фото зі своїм меншим сином Данилом. Сімейний знімок чоловік Каті Осадчої, 40, опублікував в Instagram з 1 млн фоловерів.

Батько двох дітей показав, як обіймає меншого спадкоємця та розповів, як його змінило батьківство.

"Вже давно помітив,що фокус моєї уваги з появою дітей почав зміщуватись. Мною завжди керували амбіції, нові виклики та цілі, яких я прагнув і досягав. Сьогодні, я продовжую бути собою, люблю свою роботу та продовжую створювати нові проєкти, але всередині мене дещо змінилось!" — зізнався український телеведучий.

Горбунов додав, що постійно думає про своїх дітей — чи то за кермом, чи то на благодійних концертах.

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Юрій Горбунов із сином Данилом

"Ніколи б не подумав, що з появою дітей, я стану настільки залежним від них", — додав батько двох синів.

Зазначимо, що Данило народився в союзі Юрія Горбунова та Каті Осадчої в серпні 2021 року. Також зіркове подружжя виховує старшого спільного сина Івана.

Окрім двох спадкоємців від Горбунова, в Осадчої є первісток Ілля, який наразі мешкає та навчається в США.

Катя Осадча із синами Фото: Katya Osadcha/Instagram

Нагадаємо, де планує жити старший син Каті Осадчої після навчання в США.

Також Фокус писав про рідкісне фото всіх трьох синів Каті Осадчої.