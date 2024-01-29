Против Михаила Локшина, режиссера "Мастера и Маргариты", требуют завести уголовное дело

Премьера фильма "Мастер и Маргарита" состоялась 5 января. И режиссера уже потребовали внести в список экстремистов и террористов.

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Против Михаила Локшина, режиссера фильма "Мастер и Маргарита", премьера которого состоялась 25 января, потребовали возбудить уголовное дело и внести его в список экстремистов и террористов. Представители общественной российской организации "Зов народа" уже направили обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову. В организации утверждают, что Локшин распространял фейки о ВС РФ и финансировал ВСУ. Об этом пишет Meduza.

Поводом для обращения послужили скриншоты публикаций из соцсетей Локшина в поддержку Украины.

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Сейчас публикации Локшина скрыты, но в одном из постов он писал, что поколениям россиян придется платить репарации за "трагедию, которую они принесли Украине". Также он жертвовал деньги украинскому режиссеру документального кино Миле Жлуктенко и сравнивал путинский режим с нацизмом в Германии. Возмутил критиков и тот факт, что российский Фонд кино, который в 2021 году выделил на картину 800 миллионов рублей (примерно 337,5 миллиона гривен).

Фото: Скриншот

Посты Михаила Локшина Фото: Скриншот

Также в организации требуют не выплачивать режиссеру дивиденды от его фильма "Мастер и Маргарита". При этом фильм успел стать лидером российского проката. За четыре дня проката лента собрала 434 миллионов рублей (примерно 183 миллиона гривен).

Сам режиссер пока не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Кто такой Михаил Локшин

43-летний Михаил Локшин родился в США, в семье американских ученых-биологов Арнольда и Лорен. В 1980-х родители режиссера уехали в СССР и получили политическое убежище.

Михаил Локшин на съемках фильма "Мастер и Маргарита" Фото: РИА Новости

В США они были членами Компартии и в СССР переехали, ссылаясь на преследования ФБР. В 1989 году вышла книга Локшиных: "Безмолвный террор: История политического преследования семьи в Соединенных Штатах".

В 2000-х Арнольд Локшин проживал в Москве, получал российскую пенсию и добивался выплаты американской, выступал в защиту Эдварда Сноудена.

У Михаила Локшина есть брат Джеффри, он стал математиком, сестра Дженнифер стала преподавателем английского.

Михаил с 2008 года снимал рекламу и клипы, получившие награды в Каннах, в том числе ролик для "Сибирской Короны" (2014) с Дэвидом Духовны.

Его первый полнометражный фильм, "Серебряные коньки", вышел в 2020 году на канале Netflix. Сейчас Михаил живет в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее стало известно, что известный российский певец Филипп Киркоров, которого после "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой, вырезали из новогодних концертов и фильмов, уехал в США и сходил на концерт Мадонны.