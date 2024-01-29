Проти Михайла Локшина, режисера "Майстра і Маргарити", вимагають завести кримінальну справу

Прем'єра фільму "Майстер і Маргарита" відбулася 5 січня. І режисера вже зажадали внести до списку екстремістів і терористів.

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Проти Михайла Локшина, режисера фільму "Майстер і Маргарита", прем'єра якого відбулася 25 січня, зажадали порушити кримінальну справу і внести його до списку екстремістів і терористів. Представники громадської російської організації "Поклик народу" вже направили звернення до глави Слідчого комітету Олександра Бастрикіна і директора ФСБ Олександра Бортнікова. В організації стверджують, що Локшин поширював фейки про ЗС РФ і фінансував ЗСУ. Про це пише Meduza.

Приводом для звернення стали скріншоти публікацій із соцмереж Локшина на підтримку України.

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Зараз публікації Локшина приховані, але в одному з постів він писав, що поколінням росіян доведеться платити репарації за "трагедію, яку вони принесли Україні". Також він жертвував гроші українській режисерці документального кіно Мілі Жлуктенко і порівнював путінський режим із нацизмом у Німеччині. Обурив критиків і той факт, що російський Фонд кіно, який 2021 року виділив на картину 800 мільйонів рублів (приблизно 337,5 мільйона гривень).

Фото: Скриншот

Пости Михайла Локшина Фото: Скриншот

Також в організації вимагають не виплачувати режисерові дивіденди від його фільму "Майстер і Маргарита". При цьому фільм встиг стати лідером російського прокату. За чотири дні прокату стрічка зібрала 434 мільйони рублів (приблизно 183 мільйони гривень).

Сам режисер поки не прокоментував ситуацію, що склалася.

Хто такий Михайло Локшин

43-річний Михайло Локшин народився у США, в сім'ї американських учених-біологів Арнольда і Лорен. У 1980-х батьки режисера виїхали в СРСР і отримали політичний притулок.

Михайло Локшин на зйомках фільму "Майстер і Маргарита" Фото: РИА Новости

У США вони були членами Компартії і в СРСР переїхали, посилаючись на переслідування ФБР. У 1989 році вийшла книжка Локшиних: "Безмовний терор: Історія політичного переслідування сім'ї у Сполучених Штатах".

У 2000-х Арнольд Локшин проживав у Москві, отримував російську пенсію і домагався виплати американської, виступав на захист Едварда Сноудена.

У Михайла Локшина є брат Джеффрі, він став математиком, сестра Дженніфер стала викладачем англійської.

Михайло з 2008 року знімав рекламу і кліпи, які отримали нагороди в Каннах, зокрема ролик для "Сибірської Корони" (2014) з Девідом Духовни.

Його перший повнометражний фільм, "Срібні ковзани", вийшов 2020 року на каналі Netflix. Зараз Михайло живе в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що відомий російський співак Філіп Кіркоров, якого після "майже голої вечірки" Насті Івлєєвої вирізали з новорічних концертів і фільмів, поїхав до США і сходив на концерт Мадонни.