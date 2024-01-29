Суд признал 88-летнего Ален Делона недееспособным

Известный 88-летний французский актер Ален Делон официально признан недееспособным, он потерял возможность самостоятельно распоряжаться своим недвижимым имуществом, а его дети больше не имеют право отвозить его на обследование к врачу.

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Такую информацию стало известно из судебного решения, которое на днях вынес один из французских судов, сообщает BFMTV.

В частности, известно, что актер продолжит полноценно распоряжаться своей жизнью, однако больше не сможет продавать свою недвижимость.

Теперь Ален Делон будет иметь специально назначенного агента третьей стороны, который и будет заниматься подобными важными вопросами связанными с имуществом актера.

Кроме этого, суд принял решение, что дети Ален Делона также больше не будут иметь права искать врачей для отца или давать разрешение на проведение любых медицинских лечений для отца. Вопросами здоровья также будет заниматься агент.

Стоит отметить, что причиной этому стала болезнь актера. Семь лет назад Ален Делон официально сообщил, что завершает свою актерскую карьеру и больше не планирует выходить на сцену. Уже через два года стало известно, что актер перенес двойной инсульт. После актер перенес сложную операцию, после которой переехал ехать в Швейцарию. Уже впоследствии у актера обнаружили болезнь Альцгеймера.

В последнее время в семье актера начались недоразумения между членами семьи. В частности, известно, что младший сын актера обвинил свою сестру Аннушку в неподобающем обращении с больным отцом. Он уверял, что девушка злоупотребляет положением тяжелобольного отца и пытается спекулировать. После этого сам Ален Делон обвинил сына в разглашении личных данных о его состоянии здоровья.

Кроме этого, в начале января 66-летняя Хироми Роллен, которая называет себя спутницей Алена Делона сообщила, что его дети пытались его убить.

Вероятнее всего, проблемы в семье стали причиной обращения актера в суд. Пока семья актера официально никак не прокомментировала решение суда.

Справка:

Ален Делон (Alain Delon) известный французский актер. Он родился 8 ноября 1935 года в городе Сен-Жермен-ан-Ле во Франции. Он известен своими выдающимися ролями в кино. Также он считается одной из культовых фигур европейского кино. Делон был удостоен множества престижных наград за свою работу, включая Орден Почетного легиона и Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. Он по-прежнему считается одним из самых успешных французских актеров своего поколения.

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