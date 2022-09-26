Ален Делон признался, что вступил бы в ВСУ, будь он на 50 лет моложе

Также легендарный актер прочел стихи Тараса Шевченко.

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86-летний французский актер Ален Делон прочитал "Заповіт" Тараса Шевченко и признался, что пошел бы воевать за Украину, будь он на 50 лет моложе. Об этом пишет Vogue.

Звезда экранов ХХ века записала эксклюзивное интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским для французского канала TV5 Monde. Однако полностью разговор культового актера и главы государства выйдет к концу сентября 2022.

В частности, Ален Делон прочитал отрывок из "Заповіту" Тараса Шевченко и отметил, что вступил бы в ряды ВСУ, будь он на 50 лет моложе.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил французскую знаменитость за поддержку и выразил свое восхищение Аленом Делоном.

"Я никогда не был таким большим актером, как вы. Вы мой авторитет", — отметил украинский президент.

На комплимент 86-летний актер ответил так: "Я никогда не буду таким блестящим и достойным президентом, как вы".

[ + – ] Ален Делон читает Тараса Шевченко

Напомним, в начале весны 2022 сообщалось, что 86-летний Ален Делон готов уйти из жизни с помощью эвтаназии.

Также Фокус писал об участии Алена Делона в благотворительных мероприятиях в Париже, на которых легендарный актер прочитал стихи Тараса Шевченко.