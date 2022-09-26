Ален Делон признался, что вступил бы в ВСУ, будь он на 50 лет моложе
Также легендарный актер прочел стихи Тараса Шевченко.
86-летний французский актер Ален Делон прочитал "Заповіт" Тараса Шевченко и признался, что пошел бы воевать за Украину, будь он на 50 лет моложе. Об этом пишет Vogue.
Звезда экранов ХХ века записала эксклюзивное интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским для французского канала TV5 Monde. Однако полностью разговор культового актера и главы государства выйдет к концу сентября 2022.
В частности, Ален Делон прочитал отрывок из "Заповіту" Тараса Шевченко и отметил, что вступил бы в ряды ВСУ, будь он на 50 лет моложе.
Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил французскую знаменитость за поддержку и выразил свое восхищение Аленом Делоном.
"Я никогда не был таким большим актером, как вы. Вы мой авторитет", — отметил украинский президент.
На комплимент 86-летний актер ответил так: "Я никогда не буду таким блестящим и достойным президентом, как вы".
Напомним, в начале весны 2022 сообщалось, что 86-летний Ален Делон готов уйти из жизни с помощью эвтаназии.
Также Фокус писал об участии Алена Делона в благотворительных мероприятиях в Париже, на которых легендарный актер прочитал стихи Тараса Шевченко.