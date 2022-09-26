Ален Делон зізнався, що вступив би до ЗСУ, якби був на 50 років молодшим

Також легендарний актор прочитав вірші Тараса Шевченка.

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86-річний французький актор Ален Делон прочитав "Заповіт" Тараса Шевченка та зізнався, що пішов би воювати за Україну, якби був на 50 років молодшим. Про це пише Vogue.

Зірка екранів ХХ століття записав ексклюзивне інтерв'ю з українським президентом Володимиром Зеленським для французького каналу TV5 Monde. Проте повністю розмова культового актора та глави держави вийде до кінця вересня 2022.

Зокрема Ален Делон прочитав уривок із "Заповіту" Тараса Шевченка та зазначив, що вступив би до лав ЗСУ, якби був на 50 років молодшим.

Володимир Зеленський, своєю чергою, подякував французькій знаменитості за підтримку та висловив своє захоплення Аленом Делоном.

"Я ніколи не був таким великим актором, як ви. Ви мій авторитет", — зазначив український президент.

На комплімент 86-річний актор відповів так: "Я ніколи не буду таким блискучим і гідним президентом, як ви".

[ + – ] Ален Делон читає Тараса Шевченка

Нагадаємо, на початку весни 2022 повідомлялося, що 86-річний Ален Делон готовий піти з життя за допомогою евтаназії.

Також Фокус писав про участь Алена Делона у благодійних заходах у Парижі, на яких легендарний актор прочитав вірші Тараса Шевченка.