Ален Делон у Парижі читає вірші Тараса Шевченка

Актор став учасником проєкту солідарності з Україною.

86-річний французький актор Ален Делон підтримав Україну та процитував вірші Тараса Шевченка в Парижі. Про це повідомило Посольство України у Франції на своїй Facebook-сторінці.

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Українські дипломати у столиці Франції спільно з журналістською командою Cyril Viguier запустили проєкт солідарності з Україною у важкий для неї період. У межах цього проєкту французький легендарний актор Ален Делон декламує вірші українського класика Тараса Шевченка у Парижі.

"Велика честь особисто потиснути руку легенді французького та світового кіно — Алену Делону. Спільно з журналістською командою Cyril Viguier запустили проєкт солідарності з Україною — Ален Делон читає вірші Тараса Шевченка. Тішимося, що стали свідками цього історичного запису у Парижі. Незабаром широкий загал у Франції та далеко за її межами побачить результати цієї франко-української культурної колаборації", — зазначили представники українського дипломатичного корпусу у Франції та подякували 86-річному актору за потужний жест солідарності з Україною.

Після початку повномасштабної війни в Україні низка світових співаків, акторів, дизайнерів тощо підтримали публічно Україну та українців. На сценах великих концертів неодноразово піднімався жовто-блакитний прапор, а у фонди, що підтримують українців, перераховувалися мільйони доларів. Зокрема Україну підтримали письменниця Джоан Роулінг, актор Бенедикт Камбербетч, співачка Мадонна. І цей список можна продовжувати дуже довго.

Нагадаємо, 86-річний Ален Делон зізнався, що планує здійснити евтаназію.

Також Фокус писав про нещодавнє відео сина Алена Делона з батьком, котрий зважився піти з життя.