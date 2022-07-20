Ален Делон в Париже прочитал стихи Тараса Шевченко

Актер стал участником проекта солидарности с Украиной.

86-летний французский актер Ален Делон поддержал Украину и процитировал стихи Тараса Шевченко в Париже. Об этом сообщило Посольство Украины во Франции на своей Facebook-странице.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Украинские дипломаты в столице Франции совместно с журналистской командой Cyril Viguier запустили проект солидарности с Украиной в трудный для нее период. В рамках этого проекта французский легендарный актер Ален Делон декламирует стихи украинского классика Тараса Шевченко в Париже.

"Большая честь лично пожать руку легенде французского и мирового кино — Алену Делону. Совместно с журналистской командой Cyril Viguier запустили проект солидарности с Украиной — Ален Делон читает стихи Тараса Шевченко. Радуемся, что стали свидетелями этой исторической записи в Париже. Скоро во Франции и далеко за ее пределами увидят результаты этой франко-украинской культурной коллаборации", — отметили представители украинского дипломатического корпуса во Франции и поблагодарили 86-летнего актера за мощный публичный жест солидарности с Украиной.

После начала полномасштабной войны в Украине ряд мировых певцов, актеров, дизайнеров и т.д. публично поддержали Украину и украинцев. На сценах больших концертов неоднократно поднимался желто-синий флаг, а в фонды, поддерживающие украинцев, перечислялись миллионы долларов. В частности, Украину поддержали писательница Джоан Роулинг, актер Бенедикт Камбербэтч, певица Мадонна. И этот перечень можно продолжать очень долго.

Напомним, 86-летний Ален Делон признался, что планирует сделать эвтаназию.

Также Фокус писал о недавнем видео сына Алена Делона с отцом, решившимся уйти из жизни.