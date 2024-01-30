81-летнего дизайнера Кельвина Кляйна заметили в компании его 35-летнего бойфренда

Кляйн и Бейкер вместе с 2016 года. Они в последнее время нечасто появляются на публике, хотя раньше часто посещали светские мероприятия.

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Американский дизайнер Кельвин Кляйн, несмотря на свой 81 год, посещает спортзал Gold's Gym в Лос-Анджелесе, причем не один, а в компании своего 35-летнего бойфренда Кевина Бейкера. Пару заметили на выходе из зала, пишет Daily Mail.

Дизайнер был в черной футболке с длинным рукавом, черных джоггерах и в черно-белых кроссовках Nike. Кевин надел такую же футболку, коричневые джоггеры и завершил образ классическими черно-белыми кроссовками Converse Chuck Taylor. В одной руке он нес черную подушку для упражнений и бутылку с напитком.

Кляйн и Бейкер вместе с 2016 года. Тогда они впервые вместе официально появились на публике на осеннем гала-концерте Американского театра балета, затем посетили конференцию Mint Luxury в Мумбаи, Индия, бродвейское представление "Американский психопат" в Нью-Йорке и стали гостями показа Future of Fashion Runway Show.

Кевин, у которого отец – эммигрант из Черновицкой области, а мать – дочь украинских эммигрантов из Буковины, с 1964 года был женат на Джейн Сентер. В браке родилась дочь Марси. Через 10 лет пара развелась, а в 1978-м Марси похтили и потребовали выкуп в размере 100 тысяч. Она была заложницей девять часов, и ее освободили после внесения выкупа. Позже похитителей задержали. Сейчайс Марси – одна из продюссеров шоу Saturday Night Live.

Кляйн и Бейкер встречаются уже почти восемь лет

Второй женой дизайнера в 1986 году стала его ассистентка, выпускница Нью-Йоркского института моды Келли Ректор, которая в то время работала в его компании. В 2006 году этот брак тоже распался. Позднее выяснилось, что причиной расставания с Келли стал его роман с молодым порноактером и бисексуалом Ником Грубером. Любопытно, что Кельвин был на 48 лет старше своего партнера.

Эти отношения продлились до 2015 года, поскольку у Грубера были проблемы с наркотиками. Что касается Келли, то впоследствии она стала известным дизайнером интерьеров и фотографом.

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