81-річного дизайнера Кельвіна Кляйна помітили в компанії його 35-річного бойфренда

Кляйн і Бейкер разом з 2016 року. Вони останнім часом нечасто з'являються на публіці, хоча раніше часто відвідували світські заходи.

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Американський дизайнер Кельвін Кляйн, незважаючи на свій 81 рік, відвідує спортзал Gold's Gym у Лос-Анджелесі, причому не один, а в компанії свого 35-річного бойфренда Кевіна Бейкера. Пару помітили на виході із залу, пише Daily Mail.

Дизайнер був у чорній футболці з довгим рукавом, чорних джоггерах і в чорно-білих кросівках Nike. Кевін одягнув таку саму футболку, коричневі джогери і завершив образ класичними чорно-білими кросівками Converse Chuck Taylor. В одній руці він ніс чорну подушку для вправ і пляшку з напоєм.

Кляйн і Бейкер разом з 2016 року. Тоді вони вперше разом офіційно з'явилися на публіці на осінньому гала-концерті Американського театру балету, потім відвідали конференцію Mint Luxury в Мумбаї, Індія, бродвейську виставу "Американський психопат" у Нью-Йорку і стали гостями показу Future of Fashion Runway Show.

Кевін, у якого батько — емігрант із Чернівецької області, а мати — дочка українських емігрантів із Буковини, з 1964 року був одружений з Джейн Сентер. У шлюбі народилася дочка Марсі. Через 10 років пара розлучилася, а в 1978-му Марсі викрали і зажадали викуп у розмірі 100 тисяч. Вона була заручницею дев'ять годин, і її звільнили після внесення викупу. Пізніше викрадачів затримали. Зараз Марсі — одна з продюсерів шоу Saturday Night Live.

Кляйн і Бейкер зустрічаються вже майже вісім років

Другою дружиною дизайнера 1986 року стала його асистентка, випускниця Нью-Йоркського інституту моди Келлі Ректор, яка на той час працювала в його компанії. У 2006 році цей шлюб теж розпався. Пізніше з'ясувалося, що причиною розставання з Келлі став його роман з молодим порноактором і бісексуалом Ніком Грубером. Цікаво, що Кельвін був на 48 років старшим за свого партнера.

Ці стосунки тривали до 2015 року, оскільки у Грубера були проблеми з наркотиками. Щодо Келлі, то згодом вона стала відомою дизайнеркою інтер'єрів і фотографкою.

Раніше Фокус писав, що креативний директор Jacquemus показав нові фото зі свого весілля.