Роузи Хантингтон-Уайтли в эффектных образах появилась на обложке Vogue

Супермодель стала звездой специального выпуска. В нем чествуют женщин, ставших "иконами" в своей области.

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Вышел второй выпуск #VogueIcon, в котором турецкий Vogue отмечает женщин, которые стали подали своим успехом пример новым поколениям. И главной героиней выпуска стала Роузи Хантингтон-Уайтли.

В материале сказано, что смелые и великолепные легенды современности Донателла Версаче, Анна Суи, Хелена Кристенсен, Твигги, Шарлотта Тилбери, Девон Аоки, Роузи Хантингтон-Уайтли и прочие, подавшие пример своим успехом, стали "иконами".

Роузи Хантингтон-Уайтли для Vogue Türkiye

Супермодель появилась на обложке нового номера Vogue Türkiye в роскошных нарядах от Valentino из новой коллекции весна/лето 2024.

36-летняя супермодель и бывший "ангел" бренда Victoria's Secret – Роузи Хантингтон-Уайтли, стала главной звездой нового выпуска. На обложке журнала модель появилась в роскошном наряде от Valentino с большой розой на плече и с невидимым макияжем.

Роузи Хантингтон-Уайтли для Vogue Türkiye

Она также примерила красивые платья с объемными розами из ткани.

И позировала в длинной юбке, украшенной пайетками.

Роузи Хантингтон-Уайтли для Vogue Türkiye

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли блистала на Неделе моды в Париже. Она стала гостьей показа Valentino Haute Couture.

Роузи Хантингтон-Уайтли на Неделе моды в Париже

А недавно супермодель и возлюбленная актера Джейсона Стейтема стала новым глобальным послом легендарного ювелирного бренда Tiffany & Co.

Роузи, возможно, одна из самых узнаваемых британских моделей. Она неоднократно появлялась на обложках модных журналов и становилась лицом модных брендов.