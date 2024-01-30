Роузі Гантінгтон-Вайтлі в ефектних образах з'явилася на обкладинці Vogue
Супермодель стала зіркою спеціального випуску. У ньому вшановують жінок, які стали "іконами" у своїй галузі.
Вийшов другий випуск #VogueIcon, в якому турецький Vogue відзначає жінок, які стали подали своїм успіхом приклад новим поколінням. І головною героїнею випуску стала Роузі Гантінгтон-Вайтлі.
У матеріалі йдеться про те, що сміливі та чудові легенди сучасності Донателла Версаче, Анна Суї, Гелена Крістенсен, Твіггі, Шарлотта Тілбері, Девон Аокі, Роузі Гантінгтон-Вайтлі та інші, які подали приклад своїм успіхом, стали "іконами".
Супермодель з'явилася на обкладинці нового номера Vogue Türkiye в розкішному вбранні від Valentino з нової колекції весна/літо 2024.
36-річна супермодель і колишній "ангел" бренду Victoria's Secret — Роузі Гантінгтон-Вайтлі, стала головною зіркою нового випуску. На обкладинці журналу модель з'явилася в розкішному вбранні від Valentino з великою трояндою на плечі і з невидимим макіяжем.
Вона також приміряла красиві сукні з об'ємними трояндами з тканини.
І позувала в довгій спідниці, прикрашеній паєтками.
Раніше Роузі Гантінгтон-Вайтлі блищала на Тижні моди в Парижі. Вона стала гостею показу Valentino Haute Couture.
А нещодавно супермодель і кохана актора Джейсона Стейтема стала новим глобальним послом легендарного ювелірного бренду Tiffany & Co.
Роузі, можливо, одна з найбільш упізнаваних британських моделей. Вона неодноразово з'являлася на обкладинках модних журналів і ставала обличчям модних брендів.