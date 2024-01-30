Роузі Гантінгтон-Вайтлі в ефектних образах з'явилася на обкладинці Vogue

Супермодель стала зіркою спеціального випуску. У ньому вшановують жінок, які стали "іконами" у своїй галузі.

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Вийшов другий випуск #VogueIcon, в якому турецький Vogue відзначає жінок, які стали подали своїм успіхом приклад новим поколінням. І головною героїнею випуску стала Роузі Гантінгтон-Вайтлі.

У матеріалі йдеться про те, що сміливі та чудові легенди сучасності Донателла Версаче, Анна Суї, Гелена Крістенсен, Твіггі, Шарлотта Тілбері, Девон Аокі, Роузі Гантінгтон-Вайтлі та інші, які подали приклад своїм успіхом, стали "іконами".

Роузі Гантінгтон-Вайтлі для Vogue Türkiye

Супермодель з'явилася на обкладинці нового номера Vogue Türkiye в розкішному вбранні від Valentino з нової колекції весна/літо 2024.

36-річна супермодель і колишній "ангел" бренду Victoria's Secret — Роузі Гантінгтон-Вайтлі, стала головною зіркою нового випуску. На обкладинці журналу модель з'явилася в розкішному вбранні від Valentino з великою трояндою на плечі і з невидимим макіяжем.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі для Vogue Türkiye

Вона також приміряла красиві сукні з об'ємними трояндами з тканини.

І позувала в довгій спідниці, прикрашеній паєтками.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі для Vogue Türkiye

Раніше Роузі Гантінгтон-Вайтлі блищала на Тижні моди в Парижі. Вона стала гостею показу Valentino Haute Couture.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі на Тижні моди в Парижі

А нещодавно супермодель і кохана актора Джейсона Стейтема стала новим глобальним послом легендарного ювелірного бренду Tiffany & Co.

Роузі, можливо, одна з найбільш упізнаваних британських моделей. Вона неодноразово з'являлася на обкладинках модних журналів і ставала обличчям модних брендів.