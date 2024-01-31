Ольга Фреймут вышла на связь и сообщила о смерти близкого человека

41-летняя телеведущая, известная работой на шоу "Подъем", "Шоумании", "Кто сверху?", "Ревизора" на "Новом канале", Ольга Фреймут сообщила о потере близкого человека.

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О смерти родного дедушки с которым в 2019 году телеведущая появилась на фотосессии одного из известных глянцевых журналов harpersbazaarukraine телеведущая рассказала на своей странице в инстаграм.

"Дедушка Николай. Сегодня его не стало...", — подписала Фреймут совместное фото с дедушкой.

Известно, что дедушке Николаю было ориентировочно 95-лет. Вероятнее всего, это была естественная смерть, из-за почтенного возраста мужчины. Сама же Фреймут не назвала причину смерти дедушки.

Кто такой дедушка Николай и почему его знает вся Украина?

В далеком 2019 году Ольга Фреймут поделилась на всю Украину фотографиями с родным 90-летним дедушкой, по имени Николай. Съемка для одного из украинских глянцевых журналов состоялась в аутентичном стиле. Ольга Фреймут была одета в белую жилетку и вышитую рубашку. На голове у ведущей была повязала вышитый платок. Дополнила телеведущая образ украинской женщины расписанным разноцветным ожерельем из бисера.

Тогда же 90-летний дедушка Ольги Николае также присоединился к внучке в традиционной украинской одежде. На нем была одета жилетка в украинском стиле, сорочка и шляпа.

Семейное фото поразило украинцев искренностью и уникальностью. Образы внучки и дедушки были достаточно колоритными, а счастье и эмоции в их глазах передавали крепкие семейные отношения.

Как впоследствии выяснилось фото дедушки Николая стали иллюстрациями для книги под названием "Бойковская свадьба". Теплые семейные фотографии тогда создавала известная Соня Плакидюк, которая стала более известной после шоу "Супермодель по-украински".

Тогда Ольга Фреймут рассказывала, что дедушка был шокирован процессом создания фотографии, поскольку перед этим ему наносили грим и происходило множество различных процессов.

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Фреймут поделилась редким кадром с мужем, а также показала редкие кадры троих детей. Кроме этого, мы также писали о старшей дочери Оли Фреймут, которая показалась на границе с Украиной и сообщила о возвращении на Родину.