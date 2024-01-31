Ольга Фреймут вийшла на зв'язок та повідомила про смерть близької людини

41-річна телеведуча, відома роботою на шоу "Підйом", "Шоуманії", "Хто зверху?", "Ревізора" на "Новому каналі", Ольга Фреймут повідомила про втрату близької людини.

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Про смерть рідного дідуся з яким у 2019 році телеведуча з’явилася на фотосесії одного із відомих глянцевих журналів harpersbazaarukraine телеведуча розповіла на своїй сторінці в інстаграм.

"Дідусь Микола. Сьогодні його не стало…", — підписала Фреймут спільне фото з дідусем.

Відомо, що дідусю Миколі було орієнтовно 95-років. Ймовірніше всього, це була природна смерть, через поважний вік чоловіка. Сама ж Фреймут не назвала причину смерті дідуся.

Хто такий дідусь Микола та чому його знає вся Україна?

У далекому 2019 році Ольга Фреймут поділилася на всю Україну світлинами з рідним 90-річним дідусем, на ім'я Микола. Зйомка для одного з українських глянцевих журналів відбулася в автентичному стилі. Ольга Фреймут була одягнена в білу жилетку та вишиту сорочку. На голові у ведучої була пов'язала вишита хустка. Доповнила телеведуча образ української жінки розписаним різнокольоровим намистом з бісеру.

Тоді ж 90-річний дідусь Ольги Миколі також приєднався до онуки в традиційному українському одязі. На ньому була одягнена жилетка в українському стилі, сорочка і капелюх.

Сімейне фото вразило українців щирістю та унікальністю. Образи онуки та дідуся були досить колоритними, а щастя та емоції в їх очах передавали міцні родинні стосунки.

Як згодом з’ясувалося фото дідуся Миколи стали ілюстраціями для книги під назвою "Бойківське весілля". Теплі родинні фотографії тоді створювала відома Соня Плакидюк, яка стала більш відомою після шоу "Супермодель по-український".

Тоді Ольга Фреймут розповідала, що дідусь був шокований процесом створення фотографії, оскільки перед цим йому наносили грим і відбувалося безліч різних процесів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Фреймут поділилася рідкісним кадром з чоловіком, а також показала рідкісні кадри трьох дітей. Крім цього, ми також писали про старшу доньку Олі Фреймут, яка показалася на кордоні з Україною і повідомила про повернення на Батьківщину.