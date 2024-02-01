Мама Кейт Миддлтон отпраздновала 69-летие: что известно об имениннице

Кэрол Миддлтон живет в деревне Баклбери и стала мамой троих детей. Одна из них — будущая королева Великобритании.

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Мама Кейт Миддлтон Кэрол 31 января 2024 года отпраздновала 69-й день рождения. Об этом пишет Hola.

У королевской семьи Великобритании есть не только повод отметить возвращение принцессы Уэльской из больницы в начале недели, но и день рождения Кэрол Миддлтон. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи отпраздновали день рождения бабушки по маминой линии.

69-й день рождения Кэрол Миддлтон состоялся через два дня после того, как Кенсингтонский дворец объявил, что ее старшую дочь, принцессу Уэльскую Кэтрин выписали из больницы и она вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить восстановление после операции на брюшной полости.

Кэрол Миддлтон с сыном Джеймсом Фото: Instagram/James Middleton

По данным дворца, принцесса Уэльская "хорошо прогрессирует" после медицинской процедуры. Ее Королевское Высочество была госпитализирована 16 января 2024 года для плановой операции. Пока принцесса находилась в лондонской клинике, Кенсингтонский дворец поделился, что мама троих детей "желала поддерживать как можно больше нормальной жизни для своих детей", не нарушая их конфиденциальность.

Как сообщает The Sun, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи провели воскресенье со своими бабушкой и дедушкой по материнской линии в Баклбери, графство Беркшир.

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Сообщалось, что принцесса Уэльская не вернется к выполнению государственных обязанностей до Пасхи. Последний раз жену принца Уильяма видели на публике на Рождество 2023 года во время утренней прогулки королевской семьи в церковь.

Кроме королевской дочери, Кэрол Миддлтон стала мамой еще двоих детей — сына Джеймса и дочери Пиппы. Они с мужем Майклом живут в Баклбери.

В свое время именинница работала секретарем и стюардессой, пока они с Майклом не основали компанию Party Pieces, которая занималась организацией праздников. Впрочем, в 2023 году дело принесло убытки, поэтому супруги продали его.

Много времени Кэрол проводит с внуками и, как говорила в одном из интервью, любит тихую и спокойную жизнь.

Родители Кейт Миддлтон Фото: Getty

Напомним, действительно ли мама Кейт Миддлтон организовала встречу дочери с принцем Уильямом.

Также Фокус писал о новых деталях операции Кейт Миддлтон.