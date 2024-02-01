Король Дании Фредерик совершил свой первый зарубежный визит в Польшу в новом статусе

Король Дании Фредерик X начал свою первую зарубежную поездку в качестве монарха. Фредерик отправился в Польшу с трехдневным визитом.

Related video

Король Дании Фредерик X, который занял престол вместо своей матери Маргрете, начал свой первый зарубежный визит в новом статусе монарха. Фредерик, целью которого является продвижение бизнеса его страны и климатической политики, отправился в Польшу с трехдневным визитом и встретился с президентом Анджеем Дудой. Об этом пишет AP.

Фредерик, провозглашенный королем 14 января, был встречен на красной дорожке президентского дворца в Варшаве, где его приветствовал президент Польши Анджей Дуда и почетный караул.

Король Фредерик и Анджей Дуда Фото: Instagram detdanskekongehus

Датские монархи традиционно сначала отправлялись в другую скандинавскую страну, но визит Фредерика в Польшу был запланирован до того, как его мать, королева Маргрете II, объявила о своем неожиданном отречении от престола в новогоднем обращении.

Таким образом, поездка короля не рассматривалась как государственный визит. Он прибыл без своей жены австралийского происхождения, королевы Мэри, но во главе делегации правительственных и деловых чиновников.

Позже в среду Фредерик возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, мемориалу солдатам, погибшим при защите Польши, и встретился со спикером Сейма, нижней палаты парламента. Он также отправился на вечернем ужине в Королевском дворце в Варшаве вместе с Дудой.

Король Фредерик в Польше Фото: Instagram detdanskekongehus

Короля сопровождают министр иностранных дел Дании, министр обороны и министр климата, энергетики и коммунальных услуг. Ожидается, что на ужине примут участие представители датского бизнеса.

Сегодня, в четверг Фредерик планирует наблюдать за подписанием соглашения по проекту, предназначенному для сбора и повторного использования избыточного тепла варшавского метрополитена путем направления его в систему централизованного теплоснабжения города. В его программу на пятницу входит посещение региональной штаб-квартиры НАТО в Щецине, городе на северо-западе Польши.

Король Фредерик в Польше Фото: Instagram detdanskekongehus

В своей речи по прибытии король заявил, что польско-датские связи в ближайшие годы будут укрепляться за счет партнерства в области возобновляемых источников энергии.

"Возобновляемая энергия, устойчивое производство и новые технологии лежат в основе нашего общего видения будущего, безопасного и процветающего мира для будущих поколений", — сказал он.

Дания гордится своей приверженностью возобновляемым источникам энергии. В этой маленькой скандинавской стране власти утверждают, что более 50% ее электроэнергии вырабатывается за счет энергии ветра и солнца. Однако наиболее широко используемым возобновляемым источником энергии в Дании является биоэнергетика.

Интересно, но пока Фредерик будет отсутствовать, его 18-летний сын, наследный принц Кристиан будет исполнять обязанности регента. А это означает, что он может действовать от имени своего отца в качестве главы государства.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как прошла коронация Фредерика. Она была довольно скромной и без пышных церемоний.