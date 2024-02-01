Не добавляйте в кофе: 3 ингредиента, которые вредят здоровью кишечника

Умеренное потребление кофе не имеет никаких неблагоприятных последствий для вашего здоровья и даже наоборот, часто помогает снизить вес и улучшить работу мозга. Чего не скажешь про ингредиенты, которые вы добавляете в свой утренний кофе.

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Классический черный — вот напиток, который содержит антиоксиданты и приносит пользу. Но добавление в кофе неправильных подсластителей может со временем нанести серьезный вред вашему здоровью, особенно когда дело касается здоровья кишечника. Об этом пишет She Finds.

Диетолог Лиза Ричардс и консультант по здоровью кишечника Келси Мауро рассказали, что рафинированный сахар, искусственные подсластители и цельное молоко — это три ингредиента, которые не стоит добавлять в кофе, если вы хотите сохранить здоровье кишечника.

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Рафинированный сахар

Фото: Freepik

Наверняка вы не будете шокированы, узнав о том, что рафинированный сахар может нанести вред вашему здоровью. Постоянные предупреждения о негативном влиянии сахара звучат ото всюду, но если вы все еще каждый день добавляете его в свой утренний кофе, то должны знать, какой ущерб он может нанести вашему организму.

Помимо диабет и увеличения веса, сахар также вредит здоровью кишечника. Ричардс объясняет, что белый рафинированный сахар "вызывает сильное воспалительное заболевание, а также является источником пищи для плохих кишечных бактерий". И когда эти вредные бактерии начинают размножаться, это обычно вызывает чрезмерный рост и дисбаланс микробиома кишечника, что приводит к "негативным последствиям для здоровья всего организма", — говорит она. По этой причине "следует избегать синтетического или промышленного сахара, насколько это возможно", особенно если вы боретесь с проблемами кишечника, хотите перезагрузить пищеварительную систему или просто пытаетесь сохранить здоровье.

Искусственные подсластители

Фото: Freepik

К сожалению, хотя белый сахар является врагом нашего кишечника, искусственнst подсластители также не являются здоровой альтернативой, Ричардс говорит, что такие варианты, как сукралоза и аспартам, "могут раздражать кишечник и вызывать дисбактериоз кишечного микробиома". Дисбактериоз относится к дисбалансу кишечных бактерий, о котором мы говорили ранее, и он может нанести серьезный ущерб вашему здоровью, включая "желудочно-кишечный дискомфорт, такой как газы, вздутие живота и что-то еще хуже".

Сукралоза — один из худших ингредиентов, от которых следует держаться подальше. Доктор Джоффре отмечает: "Одно исследование показало, что сукралоза может уменьшить количество здоровых кишечных бактерий до 50 процентов". Проблема здесь, как и в случае с другими искусственными подсластителями, заключается в том, что "он не расщепляется в процессе пищеварения, поэтому попадает в толстую кишку в целости и сохранности; ваши кишечные бактерии питаются им и умирают. Он также накапливается в ваших жировых клетках".

Но что же делать, если вы любите сладкий кофе? Лучшим вариантом, конечно, будет вообще отказаться от подсластителя, но если вы действительно не можете пить горький кофе, то остановите свой выбор на натуральных продуктах таких как архатский фрукт и кокосовый сахар.

Цельное молоко

Фото: Freepik

Помимо подсластителя, многие из нас любят добавлять в кофе немного молока или сливок. К сожалению, у некоторых людей молочные продукты могут вызывать сильное раздражение кишечника. Хотя то же самое можно сказать и о некоторых видах немолочного молока, Мауро предупреждает, что цельное коровье молоко представляет наибольший риск для здоровья пищеварительной системы.

Все потому, что молочные продукты содержат лактозу, которую некоторым людям особенно трудно переваривать. Что касается худших видов молочных продуктов для людей с непереносимостью лактозы, то цельное молоко находится где-то в верхней части списка из-за высокого содержания лактозы. "Цельное коровье молоко содержит наибольшее количество лактозы (около 13 граммов на 1 порцию), и нашему кишечнику может быть трудно расщепить ее", — объясняет Мауро.

Но это не значит, что вам нужно пить только черный кофе, есть много безмолочных альтернатив. Мауро и другие эксперты рекомендуют выбирать немолочное молоко растительного происхождения, например миндальное или овсяное. Это может даже помочь вам с потерей веса и порадовать ваши вкусовые рецепторы, так как это действительно вкусно.

Напомним, кофе какой обжарки самый полезный для здоровья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.