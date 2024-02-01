Не время болеть: 10 продуктов, которые помогут быстро вылечить простуду

Некоторые продукты обладают особыми противовоспалительными свойствами, что будет особенно полезно во время сезона простуд. Если вы простудились, позаботьтесь о том, чтобы у вас дома были этим продукты.

Related video

Боль в горле, заложенность носа, частое чихание: все мы знаем неприятные симптомы простуды, с которыми в зимний сезон сталкивается буквально каждый. Лучшая стратегия — профилактика, однако если вы заболи, адекватное питание может помочь поддержать организм и быстрее выздороветь. "Для борьбы с вирусами иммунной системе необходимы отдых, хороший сон, свежий воздух, много воды и травяных чаев, а также адекватное питание", — говорит доктор Кристиан В. Энгельберт. При простуде эксперт рекомендует избегать жареной, калорийной пищи, сладостей, чрезмерного количества сырой пищи и напитков с кофеином, способных обезвоживать организм. Что нужно есть, чтобы вылечить простуду быстро и без осложнений пишет Vogue Italia.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Куриный бульон

Фото: Getty Images

Типичное бабушкино средств, скажете вы, но польза куриного бульона подтверждена наукой. Он содержит белки, минералы и аминокислоты (например, лейцин, разжижающий слизь), которые очень полезны для борьбы с инфекциями. "Это лучшее домашнее средство", — подтверждает доктор Энгельберт. "Приготовьте его дома из органической курицы и органических овощей и дайте ему настояться не менее 3 часов".

Ягоды

Черника, малина, ежевика и все ягоды приносят огромную пользу для здоровья, поскольку они богаты антиоксидантами и обладают противовирусными и противовоспалительными свойствами, помогающими как бороться с простудой, так и облегчать ее симптомы. Употребляйте их в виде смузи, которые легко удовлетворят потребность организма в жидкости.

Мед

Фото: Freepik

"Перед сном принимайте чайную ложку меда, желательно местного производства", — рекомендует доктор Энгельберт. Сырой мед обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами, помогает облегчить боль в горле и кашель.

Цитрусовые

Когда дело доходит до простуды, цитрусовые являются очевидным выбором: апельсины, грейпфруты, мандарины и лимоны богаты витамином С и фолатами, которые поддерживают иммунитет и идеально подходят для приготовления соков и витаминных коктейлей. "Однако цитрусовые растут в жарком климате и созданы для охлаждения тела", — говорит доктор Энгельберт. "Зимой я предпочитаю облепиху, которую следует принимать в виде сока, очень богатого витамином С и флавоноидами, она больше подходит для холодного климата".

Зеленые листовые овощи

Все зеленые листовые овощи, особенно шпинат и капуста, богаты витамином С и витамином Е, которые поддерживают правильное функционирование иммунной системы. Готовьте смешанные салаты из различных сырых овощей или употребляйте приготовленные на пару зеленые листовые овощи, чтобы сделать их более усвояемыми, и сохранив при этом все свои свойства.

Чеснок и лук

Фото: Freepik

Лук содержит кверцетин, флавоноид, обладающий способностью эффективно бороться с вирусами, вызывающими простуду. Кроме того, чеснок, лук и лук-шалот содержат аллицин — активный ингредиент, обладающий противовирусными и антибиотическими свойствами.

Йогурт и кефир

Подобно кимчи, квашеной капусте и чайному грибу, йогурт и кефир содержат пробиотики, которые укрепляют микробиом кишечника и, следовательно, иммунную систему, помогая бороться с вирусами и бактериями. Кроме того, они являются отличным источником белков и минералов. Употребляйте их утром на завтрак, с черникой и медом, во второй половине дня на перекус или перед сном, так как они содержат мелатонин, гормон сна.

Куркума и имбирь

Чашка имбирного чая, подслащенного медом, — один из самых подходящих напитков для лечения простуды. Имбирь стимулирует кровообращение и помогает удалить слизь из дыхательных путей. Куркума является мощным противовоспалительным средством, а ее антиоксидантный эффект усиливается в сочетании с черным перцем.

Грецкие орехи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Противовоспалительные, богатые минералами и полезными жирами грецкие орехи содержат такие питательные вещества, как витамин Е, витамин В6 и фолаты, которые поддерживают иммунную защиту. Съешьте горсть в качестве перекуса между приемами пищи или добавьте в утренние смузи или каши.

Перец чили

Перец чили, благодаря капсаицину, освобождает носовую перегородку от заложенности, помогает облегчить простуду. Добавляйте его в супы и салаты или в куриный бульон вместе с куркумой и имбирем.

Напомним, 6 лучших напитков, которые повысят иммунитет и защитят от простуд.

Ранее Фокус писал о том, что добавив в свой рацион продукты способствующие укреплению иммунитета, вы перенесете сезон холодов и простуд без больничных.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.