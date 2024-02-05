Таро прогноз на 5-11 февраля: выберите одну карту и узнайте, какую подсказку дает вам Вселенная

Мы живем в мире постоянных изменений и трансформаций. Каждый день происходят масштабные и иногда совсем незаметные нам ситуации, которые тем или иным образом влияют на нашу жизнь. Конечно, мы не можем изменить глобально ход событий, однако мы способны изменить собственную жизнь.

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Поскольку, ежедневно мы переживаем множество различных ситуаций, всегда хочется знать и чувствовать интуитивно их исход. Но, к сожалению, или, к счастью, человечество пока не обладает навыками видеть будущее. Однако в 21 веке существуют другие методы, которые используют для подсказок и предсказаний, например карты Таро. Таролог и эзотерик Екатерина Сербин подготовила таро-прогноз на предстоящую неделю, 5-11 февраля, для тех, кто хочет получить подсказки от вселенной.

Посмотрите внимательно на четыре предложенных варианта карт и интуитивно выберите, ту которая вам больше всего импонирует по ощущениям.

Ниже вы можете увидеть, какую именно карту вы выбрали и прочитать ее толкование.

Таро прогноз Фото: https://www.instagram.com/reel/C277mXYtNXG/?igsh=bG9ucnlnZHhvc3h5

Карта 1

Мастер моей жизни. Я посвящаю свои силы божественному внутри меня, присоединяясь к настоящему властелину моей жизни. Мое эго отступает, когда я прислушиваюсь к своему внутреннему голосу и действую согласно правде, которую слышу. Таким образом я становлюсь хозяином своей жизни. Я живу в постоянном смирении, благодати и любви.

Карат 2

Вместе в свете. Я благодарю всех, кто входит в мою жизнь. Я понимаю, что мы именно те, и именно там, где должны быть. И каждый способствует личному росту друг друга. Каждая реакция, которую кто-то вызывает у меня, является подарком от их души моей, чтобы помочь мне освободиться от моих внутренних конфликтов. Сегодня сосредотачиваясь на собственном развитии, а не на ошибках других, я становлюсь единым целым с Творцом.

Карта 3

Поиск в пределах. То, что я вижу вне себя, является просто зеркалом моего внутреннего "я". Я наделяю себя силой, глядя вне внешних условий и ища внутри источник трудностей в моей жизни. Моя внутренняя мудрость всегда поможет мне противостоять жизненным вызовам. Это дает мои лучшие ответы и лучшее исцеление. Когда я изучаю себя, я трансформируюсь.

Карта 4

Отпустить. Помня, что Творец во мне и вокруг меня, я отдаюсь в его руки и восстанавливаю свой внутренний покой. Я знаю, что он мне дает мне то, что является наиболее полезным для моей души. я знаю он посылает ангелов, чтобы помочь мне преодолеть любые трудности, которые возникают. Я отпускаю... Зная, что лучшее еще впереди.

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