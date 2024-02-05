Таро прогноз на 5-11 лютого: оберіть одну карту та дізнайтеся, яку підказку дає вам Всесвіт

Ми живемо у світі постійних змін та трансформацій. Кожного дня відбуваються масштабні та інколи зовсім непомітні нам ситуації, які тим чи іншим способом впливають на наше життя. Звісно ми неспроможні змінити глобально хід подій, однак ми здатні змінити власне життя.

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Оскільки, щодня ми переживаємо безліч різних ситуацій, завжди хочеться знати і відчувати інтуїтивно їх результат. Але, на жаль, чи, на щастя, людство поки не володіє навичками бачити майбутнє. Однак у 21 столітті існують інші методи, які використовують для підказок та передбачень, наприклад карти Таро. Таролог та езотерик Катерина Сербін підготувала таро-прогноз на майбутній тиждень, 5-11 лютого, для тих, хто хоче отримати підказки від всесвіту.

Подивіться уважно на чотири запропоновані варіанти карт та інтуїтивно оберіть, ту яка вам найбільше імпонує по відчуттях.

Нижче ви можете побачити, яку саме карту ви обрали та прочитати її тлумачення.

Таро прогноз Фото: https://www.instagram.com/reel/C277mXYtNXG/?igsh=bG9ucnlnZHhvc3h5

Карта 1

Майстер мого життя. Я присвячую свої сили божественному всередині мене, приєднуючись до справжнього володаря мого життя. Моє его відступає, коли я прислухаюсь до свого внутрішнього голосу і дію згідно з правдою, яку чую. Таким чином я стаю господарем свого життя. Я живу в постійному смиренні, благодаті та любові.

Карат 2

Разом у світлі. Я дякую всім, хто входить у моє життя. Я розумію, що ми саме ті, і саме там, де маємо бути. І кожен сприяє особистому зростанню один одного. Кожна реакція, яку хтось викликає у мене, є подарунком від їхньої душі моїй, щоб допомогти мені звільнитися від моїх внутрішніх конфліктів. Сьогодні зосереджуючись на власному розвитку, а не на помилках інших, я стаю єдиним цілим із Творцем.

Карта 3

Пошук в межах. Те, що я бачу поза собою, є просто дзеркалом мого внутрішнього "я". Я наділяю себе силою, дивлячись поза зовнішні умови та шукаючи всередині джерело труднощів у моєму житті. Моя внутрішня мудрість завжди допоможе мені протистояти життєвим викликам. Це дає мої найкращі відповіді та найкраще зцілення. Коли я вивчаю себе, я трансформуюся.

Карта 4

Відпустити. Пам’ятаючи, що Творець у мене та навколо мене, я віддаюсь в його руки і відновлюю свій внутрішній спокій. Я знаю, що він мені дає мені те, що є найбільш корисним для моєї душі. я знаю він посилає ангелів, щоб допомогти мені подолати будь-які труднощі, які виникають. Я відпускаю… Знаючи, що найкраще ще попереду.

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